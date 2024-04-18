Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
По данным областных синоптиков, в апреле текущего года были побиты ранее установленные два температурных рекорда. Один из них от 1 апреля 2022 года. Тогда воздух прогрелся до 20,3 градуса тепла. В этом году 1 апреля столбик термометра показал отметку 23,8 градуса тепла.
Второй рекорд был установлен 10 апреля 1977 года. В этот день температурный показатель достиг 22,4 градуса выше нуля. А в этом году 10 апреля максимальные значения составили 27,3 градуса по Цельсию.
Напомним, в марте также были побиты ранее установленные рекорды по максимальной температуре воздуха — 29 марта 2020 года (16,4 градуса тепла) и 31 марта 1975 года (18,8 градуса тепла).