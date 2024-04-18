Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Белгороде в начале апреля были побиты температурные рекорды

Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды

18 апреля 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Белгороде в начале апреля были побиты температурные рекорды

Новый температурный рекорд установлен в апреле. Ранее он был зафиксирован в марте. Об этом Бел.Ру сообщили в белгородском Гидрометцентре.

По данным областных синоптиков, в апреле текущего года были побиты ранее установленные два температурных рекорда. Один из них от 1 апреля 2022 года. Тогда воздух прогрелся до 20,3 градуса тепла. В этом году 1 апреля столбик термометра показал отметку 23,8 градуса тепла.

Второй рекорд был установлен 10 апреля 1977 года. В этот день температурный показатель достиг 22,4 градуса выше нуля. А в этом году 10 апреля максимальные значения составили 27,3 градуса по Цельсию.

Напомним, в марте также были побиты ранее установленные рекорды по максимальной температуре воздуха — 29 марта 2020 года (16,4 градуса тепла) и 31 марта 1975 года (18,8 градуса тепла).

Улучшится ли погода в Белгородской области после пасмурной среды?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?В ближайшие дни белгородцев ждёт по-настоящему летняя погода
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Гидрометцентр#Синоптики#Апрель#Белгород#Март#Температурные рекорды
Подпишитесь
Миллионные доходы белгородских птицефабрик: кто и сколько заработал на яйцах
Сегодня, 08:17
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород
Сегодня, 08:50
«‎Белогорье» будет бороться за бронзу после поражения в игре с московским «Динамо»
Сегодня, 06:56
Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка
Сегодня, 06:58
"