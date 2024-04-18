Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды

По данным областных синоптиков, в апреле текущего года были побиты ранее установленные два температурных рекорда. Один из них от 1 апреля 2022 года. Тогда воздух прогрелся до 20,3 градуса тепла. В этом году 1 апреля столбик термометра показал отметку 23,8 градуса тепла.