Белгород побил уникальный рекорд 1975 и 2020 годов

По информации синоптиков, минимальную температуру воздуха в марте текущего года зарегистрировали 11-го числа, когда столбик термометра показал 10,4 градуса мороза. А самый тёплый день был 31 марта. Воздух прогрелся до 23 градусов тепла. А 29 марта температура воздуха достигала 18,7 градуса тепла.