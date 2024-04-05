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Белгород побил уникальный рекорд 1975 и 2020 годов

Белгород побил уникальный рекорд 1975 и 2020 годов

5 апреля 2024, 14:54
Фото: 1MI
Новый температурный рекорд был установлен в марте. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Гидрометцентре.

По информации синоптиков, минимальную температуру воздуха в марте текущего года зарегистрировали 11-го числа, когда столбик термометра показал 10,4 градуса мороза. А самый тёплый день был 31 марта. Воздух прогрелся до 23 градусов тепла. А 29 марта температура воздуха достигала 18,7 градуса тепла.

В итоге были побиты ранее установленные рекорды по максимальной температуре воздуха — 29 марта 2020 года (16,4 градуса тепла) и 31 марта 1975 года (18,8 градуса тепла).

Суточный максимум осадков в марте 2024 года в Белгороде синоптики зафиксировали 19-го числа — 2,4 мм. А суточный минимум был отмечен 6, 15–17 марта, когда осадков не было совсем.

Напомним, синоптики обещают в первой декаде апреля температуру на 6 градусов выше средних показателей.

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