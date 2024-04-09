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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Белгородской области температура поднимется до +27 °C

В ближайшие дни белгородцев ждёт по-настоящему летняя погода

9 апреля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области температура поднимется до +27 °C

В среду, 10 апреля, в Белгородской области будет облачно и тепло: столбик термометра днём поднимется до +27 °C. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 10 апреля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный ночью будет слабым, а днём усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха по области, включая Белгород, в тёмное время суток составит +6…+11 °C. Днём столбик термометра поднимется до +22…+27 °C.

Тёплый дни в регионе задержатся ещё ненадолго. В четверг, 11 апреля, столбик термометра поднимется до +26 °C. Однако уже в пятницу температура снизится до +21 °C.

С субботы по понедельник — с 13 по 15 апреля — температура воздуха будет колебаться от +17 °C до +19 °C, а погода будет пасмурной.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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