В ближайшие дни белгородцев ждёт по-настоящему летняя погода

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По данным синоптиков, завтра, 10 апреля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный ночью будет слабым, а днём усилится до 5-10 м/с.
Температура воздуха по области, включая Белгород, в тёмное время суток составит +6…+11 °C. Днём столбик термометра поднимется до +22…+27 °C.
Тёплый дни в регионе задержатся ещё ненадолго. В четверг, 11 апреля, столбик термометра поднимется до +26 °C. Однако уже в пятницу температура снизится до +21 °C.
С субботы по понедельник — с 13 по 15 апреля — температура воздуха будет колебаться от +17 °C до +19 °C, а погода будет пасмурной.