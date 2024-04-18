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Пиво

Всё из-за 10 литров пива: почему белгородцы вырвали ель из городской клумбы?

18 апреля 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
Пиво

Из-за чрезмерного употребления пива двое белгородцев повредили машины и клумбу

Правоохранительные органы выяснили, почему двое белгородцев ночью вырвали из городской клумбы деревце и ушли. Причиной этого и других нарушений стал алкоголь: всего 17-летний и 18-летний парни выпили более 10 литров пива. Подробности сообщили в старооскольском УМВД.
Сюжет
Вандалы

Сотрудники правоохранительных органов установили личности двух жителей Старого Оскола, которые ночью 15 апреля вырвали из городской клумбы у площади Победы ель и ушли. Об этом ранее рассказывал глава старооскольской администрации Андрей Чесноков.

В полиции выяснили, что двое друзей 17 и 18 лет, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей, выпили более 10 литров пива, что и стало причиной их поведения. Оказалось, что, помимо вырванной из клумбы ели, старооскольцы повредили десяток автомобилей.

В отношении парней и родителя одного из них составлены протоколы по статье 6.10, части 1 статьи 20.20 и статьи 5.35 КоАП РФ. В настоящее время проводится экспертиза по оценке нанесённого ими ущерба. После неё в отношении фигурантов могут составить ещё 13 материалов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Вандалы#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Клумбы#Городские клумбы
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