Всё из-за 10 литров пива: почему белгородцы вырвали ель из городской клумбы?

В отношении парней и родителя одного из них составлены протоколы по статье 6.10, части 1 статьи 20.20 и статьи 5.35 КоАП РФ. В настоящее время проводится экспертиза по оценке нанесённого ими ущерба. После неё в отношении фигурантов могут составить ещё 13 материалов.