Всё из-за 10 литров пива: почему белгородцы вырвали ель из городской клумбы?

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Сотрудники правоохранительных органов установили личности двух жителей Старого Оскола, которые ночью 15 апреля вырвали из городской клумбы у площади Победы ель и ушли. Об этом ранее рассказывал глава старооскольской администрации Андрей Чесноков.
В полиции выяснили, что двое друзей 17 и 18 лет, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей, выпили более 10 литров пива, что и стало причиной их поведения. Оказалось, что, помимо вырванной из клумбы ели, старооскольцы повредили десяток автомобилей.
В отношении парней и родителя одного из них составлены протоколы по статье 6.10, части 1 статьи 20.20 и статьи 5.35 КоАП РФ. В настоящее время проводится экспертиза по оценке нанесённого ими ущерба. После неё в отношении фигурантов могут составить ещё 13 материалов.