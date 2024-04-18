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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

У белгородцев за прошлый год конфисковали 123 взрывных устройства и оружие НАТО

Оружие НАТО и 123 взрывных устройства: что конфисковали у белгородцев в 2023 году

18 апреля 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney

У белгородцев за прошлый год конфисковали 123 взрывных устройства и оружие НАТО

Руководитель регионального управления МВД Василий Умнов представил отчёт о работе ведомства за прошлый год депутатам белгородской облдумы. Он рассказал о происхождении оружия, которое незаконно в 2023 году хранили белгородцы.

Из отчёта следует, что количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов в 2023 году в Белгородской области в сравнении с 2022 годом увеличилось в два раза. Всего в прошлом году из незаконного оборота изъяли 1700 единиц оружия и более 8500 боеприпасов, 140 килограммов взрывчатых веществ и 123 взрывных устройства. При этом среди изъятого было оружие производства стран НАТО.

Кроме этого, по информации областного ведомства, в 2023 году задокументировано 43 преступления террористического характера, а также 30 преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. А ещё оперативники провели ряд мероприятий по противодействию финансирования терроризма.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Оружие#Преступления#Боеприпасы#Терроризм#Белгород#Взрывчатые вещества
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