Оружие НАТО и 123 взрывных устройства: что конфисковали у белгородцев в 2023 году

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Из отчёта следует, что количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов в 2023 году в Белгородской области в сравнении с 2022 годом увеличилось в два раза. Всего в прошлом году из незаконного оборота изъяли 1700 единиц оружия и более 8500 боеприпасов, 140 килограммов взрывчатых веществ и 123 взрывных устройства. При этом среди изъятого было оружие производства стран НАТО.
Кроме этого, по информации областного ведомства, в 2023 году задокументировано 43 преступления террористического характера, а также 30 преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. А ещё оперативники провели ряд мероприятий по противодействию финансирования терроризма.