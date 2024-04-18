Оружие НАТО и 123 взрывных устройства: что конфисковали у белгородцев в 2023 году

Из отчёта следует, что количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов в 2023 году в Белгородской области в сравнении с 2022 годом увеличилось в два раза. Всего в прошлом году из незаконного оборота изъяли 1700 единиц оружия и более 8500 боеприпасов, 140 килограммов взрывчатых веществ и 123 взрывных устройства. При этом среди изъятого было оружие производства стран НАТО.