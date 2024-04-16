Не повезло на «Пятнице!», зато выиграл на ТНТ: белгородец победил на «Битве пикников»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Шеф-повар Антон Копцев из Белгорода стал победителем нового выпуска «Битвы пикников» на телеканале ТНТ. Блюда белгородца оценили ведущий программы Роман Юнусов и известный ресторатор Дмитрий Левицкий.
Участники шоу борются за звание лучшего барбекю-шефа и денежный приз в размере 50 тыс. рублей. Блюда участников оценивают ведущие и зрители.
В первом раунде участники проекта должны были приготовить лёгкую закуску. Белгородец удивил зрителей кесадильей с ветчиной из индейки и сыром под овощной сальсой.
«Я большой фанат индейки, сальса с лепёшкой, сыр и индейка — очень вкусно и полезно. И так быстро её приготовили», — отметила одна из зрительниц, попробовав блюдо белгородского шефа.
Во втором раунде участники проекта должны были приготовить основное блюдо на мангале. Белгородец решил сделать купаты-дог.
«Мой желудок аплодирует стоя», «это лучшее, что можно придумать», — так оценили зрители блюдо Антона Копцева.
В итоге в кулинарной битве победителем оказался шеф-повар из Белгорода. Он получил девять голосов зрителей.
Я очень рад, что выиграл на этой «Битве пикников». Выезжая на вкусах, смог покорить сердца гостей.
Антон Копцев
Напомним, что ранее Антон Копцев побывал на «Битве шефов» на телеканале «Пятница!». Белгородец был участником команды шефа Константина Ивлева. Во время испытаний повар приготовил салат «Цезарь» и коврижку.
Недавно Антон Копцев рассказал Бел.Ру о съёмках в проекте.
Также отметим, что на днях свои кулинарные таланты на «Битве шефов» показала ещё одна местная жительница. Уроженка Шебекино Анастасия Миронова стала победительницей выпуска и получила «самый большие чаевые».