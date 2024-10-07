Белгородец с авторским бургером попытается покорить Ивлева и Агзамова на «Пятнице!»

На кастинг пришёл повар из Белгорода Антон Копцев. Выпуск с участием белгородца покажут на телеканале «Пятница!» уже сегодня, 13 ноября, в 19:00.