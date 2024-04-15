У Белгородской области появится собственный гимн

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Есть ли у Белгородской области свой гимн? Такой вопрос жители региона задали в соцсетях.
Как оказалось, гимна пока нет, но его могут представить уже в конце года. В региональном министерстве культуры заявили, что объявили конкурс на создание патриотической песни-гимна Белгородчины. Учреждения культуры вместе с профессиональными авторами включились в этот процесс. Некоторые работы уже сейчас проходят отбор.
«До конца юбилейного года официальный гимн будет выбран и представлен жителям на одном из торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию образования Белгородской области», — заявили в министерстве культуры.
Прошлым летом Вахтанг и Гризли сочинили с белгородцами гимн ко Дню молодёжи. С помощью набора звуков и строчки, которую придумала пожилая женщина, получился гимн: «День молодёжи. Белгород, привет!».