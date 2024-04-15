У Белгородской области появится собственный гимн

Как оказалось, гимна пока нет, но его могут представить уже в конце года. В региональном министерстве культуры заявили, что объявили конкурс на создание патриотической песни-гимна Белгородчины. Учреждения культуры вместе с профессиональными авторами включились в этот процесс. Некоторые работы уже сейчас проходят отбор.