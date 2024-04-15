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У Белгородской области появится собственный гимн

У Белгородской области появится собственный гимн

15 апреля 2024, 10:49
Фото: 1MI
Конкурс на создание патриотической песни-гимна запущен. К концу юбилейного года в честь 70-летия образования области он будет представлен на одной из торжественных церемоний, сообщили в минкультуры Белгородской области.

Есть ли у Белгородской области свой гимн? Такой вопрос жители региона задали в соцсетях.

Как оказалось, гимна пока нет, но его могут представить уже в конце года. В региональном министерстве культуры заявили, что объявили конкурс на создание патриотической песни-гимна Белгородчины. Учреждения культуры вместе с профессиональными авторами включились в этот процесс. Некоторые работы уже сейчас проходят отбор.

«До конца юбилейного года официальный гимн будет выбран и представлен жителям на одном из торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию образования Белгородской области», — заявили в министерстве культуры.

Прошлым летом Вахтанг и Гризли сочинили с белгородцами гимн ко Дню молодёжи. С помощью набора звуков и строчки, которую придумала пожилая женщина, получился гимн: «День молодёжи. Белгород, привет!».

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