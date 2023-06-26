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Published Сегодня, 15:05

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Вахтанг и Гризли сочинили с белгородцами гимн ко Дню молодёжи

26 июня 2023, 15:05
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru
Вахтанг и Гризли на Дне молодёжи в Белгороде
24 июля в Белгород-Арене состоялся ряд мероприятий в честь дня молодежи. Хедлайнерами стали Вахтанг и Гризли, выступившие с музыкальной программой.

Утреннее просвещение

Люди кучно перемещаются к обустроенным зонам, а волонтёры стараются восполнить недостаток сидячих мест. Послушать лекции от министров Белгородской области пришли гости всех возрастов. В здании создали 4 площадки лектория: «Навстречу креативу», «Навстречу добру», «Навстречу своему делу», «Навстречу новому». Посетитель мог свободно ходить и выбирать, о чём ему интереснее узнать. Организаторы задействовали онлайн-систему трансляции. Ведущий по другую сторону экрана полноценно коммуницировал со слушателями с помощью современного оборудования.

Проблемами, рассматриваемыми в лекциях, стали принципы реализации амбиций молодежи и создание культурных площадок, их популяризация. Однако наиболее оживленным и эмоциональным стал сектор «Навстречу добру», где прошло награждение добровольцев. Волонтеры скандировали имена своих друзей, чьи заслуги по достоинству оценили благодарностями.

Развлекайся как хочешь

После обеда число посетителей многократно увеличилось. Площадка наполнилась развлекательными объектами и мастер-классами. Люди выстраивались в очереди ради пары минут в VR-шлеме или за игровым авто. По-королевски себя чувствовали парни, которые раньше остальных смогли занять игровую приставку — теперь уйти оттуда их заставит только скука.

На фоне надписи «Навстречу добру» и столиков с поделками расположился центр боевой подготовки. Вместо мастер-класса бойцы продемонстрировали работу дронов и предложили примерить боевое снаряжение. С особой опаской любопытные посетители брали в руки гранаты.

Между секторами расположилась точка ГТО. За весь день всего пару человек решили продемонстрировать спортивные достижения, от чего смотрящий практически не вставал с места. Большего интереса заслужили танцевальные батлы в стиле хип-хоп и брейк. В турнирной сетке оппонентами могли стать растерянный новичок и танцор с надписью «тренер» на футболке. Ведущая объяснила, почему нет разграничения по возрасту: «Мероприятие должно было пройти за определенное время, поэтому решили дать возможность выступить всем, но вместе. Однако это даже хорошо, ведь подрастающие ребята смогли перенять опыт у профессиональных противников». Столкновения судили приглашенные старожилы хип-хопа.

«День молодежи. Белгород, привет!»

Вечером люди стали переходить к сцене, где начались выступления. Шоу-группа «Калибри» не смогла в полной мере раскачать слушателей. Кто не ушёл на улицу — сидели на трибунах. Лишь самые стойкие отплясывали у сцены. Тот же состав стоял на выступлении КВН. Сложно было разобрать реакцию людей из-за громкой музыки, но судя по лицам сидящих, в телефоне было интереснее. А вот приковать все взгляды смог розыгрыш подарков. Каждый надеялся увидеть своё имя. Группа людей у сцены при неудачах всегда кричала: «Дальше!».

Наконец, под объявление ведущего и крики фанатов на сцену вышел Гризли, а после и Вахтанг. Больше никто не отсиживался, все с максимальной отдачей смотрели вблизи. В перерывах между главными треками артисты рассказывали о том, как проходила их молодость. Как они создавали музыку не на профессиональных студиях, а будучи студентами пытались реализовать потенциал пением в туалете. За час люди максимально прониклись атмосферой, даже не зная их музыки.

В качестве интерактива Гризли и Вахтанг выбрали несколько человек для совместного написания трека с битбоксом. С помощью набора звуков и строчки, которую придумала пожилая женщина, получился гимн вечера: «День молодежи. Белгород, привет!»

День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в БелгородеДень молодёжи в Белгороде
День молодёжи в Белгороде
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru
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