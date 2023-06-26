Вахтанг и Гризли сочинили с белгородцами гимн ко Дню молодёжи

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Люди кучно перемещаются к обустроенным зонам, а волонтёры стараются восполнить недостаток сидячих мест. Послушать лекции от министров Белгородской области пришли гости всех возрастов. В здании создали 4 площадки лектория: «Навстречу креативу», «Навстречу добру», «Навстречу своему делу», «Навстречу новому». Посетитель мог свободно ходить и выбирать, о чём ему интереснее узнать. Организаторы задействовали онлайн-систему трансляции. Ведущий по другую сторону экрана полноценно коммуницировал со слушателями с помощью современного оборудования.
Проблемами, рассматриваемыми в лекциях, стали принципы реализации амбиций молодежи и создание культурных площадок, их популяризация. Однако наиболее оживленным и эмоциональным стал сектор «Навстречу добру», где прошло награждение добровольцев. Волонтеры скандировали имена своих друзей, чьи заслуги по достоинству оценили благодарностями.
После обеда число посетителей многократно увеличилось. Площадка наполнилась развлекательными объектами и мастер-классами. Люди выстраивались в очереди ради пары минут в VR-шлеме или за игровым авто. По-королевски себя чувствовали парни, которые раньше остальных смогли занять игровую приставку — теперь уйти оттуда их заставит только скука.
На фоне надписи «Навстречу добру» и столиков с поделками расположился центр боевой подготовки. Вместо мастер-класса бойцы продемонстрировали работу дронов и предложили примерить боевое снаряжение. С особой опаской любопытные посетители брали в руки гранаты.
Между секторами расположилась точка ГТО. За весь день всего пару человек решили продемонстрировать спортивные достижения, от чего смотрящий практически не вставал с места. Большего интереса заслужили танцевальные батлы в стиле хип-хоп и брейк. В турнирной сетке оппонентами могли стать растерянный новичок и танцор с надписью «тренер» на футболке. Ведущая объяснила, почему нет разграничения по возрасту: «Мероприятие должно было пройти за определенное время, поэтому решили дать возможность выступить всем, но вместе. Однако это даже хорошо, ведь подрастающие ребята смогли перенять опыт у профессиональных противников». Столкновения судили приглашенные старожилы хип-хопа.
Вечером люди стали переходить к сцене, где начались выступления. Шоу-группа «Калибри» не смогла в полной мере раскачать слушателей. Кто не ушёл на улицу — сидели на трибунах. Лишь самые стойкие отплясывали у сцены. Тот же состав стоял на выступлении КВН. Сложно было разобрать реакцию людей из-за громкой музыки, но судя по лицам сидящих, в телефоне было интереснее. А вот приковать все взгляды смог розыгрыш подарков. Каждый надеялся увидеть своё имя. Группа людей у сцены при неудачах всегда кричала: «Дальше!».
Наконец, под объявление ведущего и крики фанатов на сцену вышел Гризли, а после и Вахтанг. Больше никто не отсиживался, все с максимальной отдачей смотрели вблизи. В перерывах между главными треками артисты рассказывали о том, как проходила их молодость. Как они создавали музыку не на профессиональных студиях, а будучи студентами пытались реализовать потенциал пением в туалете. За час люди максимально прониклись атмосферой, даже не зная их музыки.
В качестве интерактива Гризли и Вахтанг выбрали несколько человек для совместного написания трека с битбоксом. С помощью набора звуков и строчки, которую придумала пожилая женщина, получился гимн вечера: «День молодежи. Белгород, привет!»