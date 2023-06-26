Вахтанг и Гризли сочинили с белгородцами гимн ко Дню молодёжи

Между секторами расположилась точка ГТО. За весь день всего пару человек решили продемонстрировать спортивные достижения, от чего смотрящий практически не вставал с места. Большего интереса заслужили танцевальные батлы в стиле хип-хоп и брейк. В турнирной сетке оппонентами могли стать растерянный новичок и танцор с надписью «тренер» на футболке. Ведущая объяснила, почему нет разграничения по возрасту: «Мероприятие должно было пройти за определенное время, поэтому решили дать возможность выступить всем, но вместе. Однако это даже хорошо, ведь подрастающие ребята смогли перенять опыт у профессиональных противников». Столкновения судили приглашенные старожилы хип-хопа.