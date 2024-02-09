Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 12:49

Published 9 февраля, 12:49

Modified 9 февраля, 12:51

Updated 9 февраля, 12:51

Старое здание в центре Белгорода

Старое здание в центре Белгорода признали памятником культуры: чем оно известно?

9 февраля 2024, 12:49
Фото: vk.com/ygookn31
Старое здание в центре Белгорода

Здание в центре Белгорода включили в реестр объектов культурного наследия

Выявленный объект культурного наследия находится на Белгородском проспекте. С этим зданием связаны события 1943 года, когда освобождали Белгород. Подробности рассказали в управлении госохраны объектов культурного наследия региона.

Белгородцам рассказали об истории объекта культурного наследия. Здание находится на Белгородском проспекте, 25 и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Как уточнили в ведомстве, этот памятник является ярким образцом городской застройки конца XIX — начала XX века. По своим архитектурным особенностям объект отличается от аналогичной жилой застройки города.

Однако это здание интересно не только своими архитектурными особенностями, но и историей. Она связана с освобождением Белгорода в 1943 году. Как сообщается, в экспозиции белгородского музея-диорамы есть фото водружения Красного знамени, на котором, вероятнее всего, запечатлено именно это здание.

Напомним, указанный двухэтажный дом включили в число объектов культурного наследия в прошлом году.

Фото: vk.com/ygookn31
Двухэтажный дом в Белгороде включили в число объектов культурного наследия
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом священника в Белгородской области включили в число объектов культурного наследияМесто недалеко от кладбища в приграничье попало в число объектов культурного наследияМачуринские хроники: что происходит с объектом культурного наследия в Белгороде
#Город#Белгородская область#Культура#Новости Белгорода#Здание#Белгород#Наталья Корявых#Объект культурного наследия
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03