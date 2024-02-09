Старое здание в центре Белгорода признали памятником культуры: чем оно известно?

Posted 9 февраля, 12:49
Published 9 февраля, 12:49
Modified 9 февраля, 12:51
Updated 9 февраля, 12:51
Белгородцам рассказали об истории объекта культурного наследия. Здание находится на Белгородском проспекте, 25 и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
Как уточнили в ведомстве, этот памятник является ярким образцом городской застройки конца XIX — начала XX века. По своим архитектурным особенностям объект отличается от аналогичной жилой застройки города.
Однако это здание интересно не только своими архитектурными особенностями, но и историей. Она связана с освобождением Белгорода в 1943 году. Как сообщается, в экспозиции белгородского музея-диорамы есть фото водружения Красного знамени, на котором, вероятнее всего, запечатлено именно это здание.
Напомним, указанный двухэтажный дом включили в число объектов культурного наследия в прошлом году.