Старое здание в центре Белгорода признали памятником культуры: чем оно известно?

Однако это здание интересно не только своими архитектурными особенностями, но и историей. Она связана с освобождением Белгорода в 1943 году. Как сообщается, в экспозиции белгородского музея-диорамы есть фото водружения Красного знамени, на котором, вероятнее всего, запечатлено именно это здание.