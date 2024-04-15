Недоброе утро: на пятиэтажку под Белгородом упал строительный кран

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
На пятиэтажный дом в Северном упал строительный кран. Как рассказали читатели Бел.Ру, произошло это 15 апреля примерно в 08:30. Дом находится в микрорайоне Центральном-2.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили Бел.Ру в региональном минстрое. Кран мог упасть из-за сильного ветра.
О том, какой суровой бывает погода, жители Северного знают не понаслышке. В 2020 году очень сильный ветер сорвал крышу в трёхэтажном доме над одним из подъездов. Ещё в трёх МКД кровля пострадала частично. Кроме того, повреждены оказались ещё не сданные в эксплуатацию на тот момент дома.
Напомним, что синоптики предупреждали о сильном ветре, который придёт в регион 15 апреля.