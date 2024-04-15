Недоброе утро: на пятиэтажку под Белгородом упал строительный кран

О том, какой суровой бывает погода, жители Северного знают не понаслышке. В 2020 году очень сильный ветер сорвал крышу в трёхэтажном доме над одним из подъездов. Ещё в трёх МКД кровля пострадала частично. Кроме того, повреждены оказались ещё не сданные в эксплуатацию на тот момент дома.