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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

Дом в Белгородском районе, на который упал строительный кран

Недоброе утро: на пятиэтажку под Белгородом упал строительный кран

15 апреля 2024, 07:16
Фото: Bel.ru
Дом в Белгородском районе, на который упал строительный кран

На дом в Белгородском районе упал кран

Происшествие случилось утром 15 апреля. В региональном минстрое сообщили Бел.Ру, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На пятиэтажный дом в Северном упал строительный кран. Как рассказали читатели Бел.Ру, произошло это 15 апреля примерно в 08:30. Дом находится в микрорайоне Центральном-2.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили Бел.Ру в региональном минстрое. Кран мог упасть из-за сильного ветра.

О том, какой суровой бывает погода, жители Северного знают не понаслышке. В 2020 году очень сильный ветер сорвал крышу в трёхэтажном доме над одним из подъездов. Ещё в трёх МКД кровля пострадала частично. Кроме того, повреждены оказались ещё не сданные в эксплуатацию на тот момент дома.

Напомним, что синоптики предупреждали о сильном ветре, который придёт в регион 15 апреля.

Дом в Белгородском районе, на который упал строительный кранДом в Белгородском районе, на который упал строительный кран
Дом в Белгородском районе, на который упал строительный кранДом в Белгородском районе, на который упал строительный кран
Дом в Белгородском районе, на который упал строительный кран
Фото: Bel.ru
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