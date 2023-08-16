От града и ураганного ветра пострадал зоопарк в Белгородской области: фото

Разгул стихии был и 7 августа. Непогода в тот день обрушилась сразу на несколько районов. Прилично досталось Шебекинскому горокругу, а именно Масловой Пристани. Также последствия непогоды зафиксировали в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском горокруге и Белгороде.