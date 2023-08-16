От града и ураганного ветра пострадал зоопарк в Белгородской области: фото

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На Старый Оскол обрушились град и ураганный ветер. Произошло это ещё 28 июля, но фото последствий появились только накануне.
В результате непогоды повреждены вольеры. Так, в вольере для зебр градом рассекло окна. Повреждены крыши, беседки, статуи динозавров. Ураганным ветром вырвало тенты.
Сообщается, что на территории почти полностью снесены заборы. Сильным ветром обломало даже крупные деревья.
Напомним, что непогода бушевала и в других районах Белгородской области. В тот же день мощный ливень обрушился на Белгород. Тогда некоторые центральные улицы буквально превратились в реки.
Разгул стихии был и 7 августа. Непогода в тот день обрушилась сразу на несколько районов. Прилично досталось Шебекинскому горокругу, а именно Масловой Пристани. Также последствия непогоды зафиксировали в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском горокруге и Белгороде.