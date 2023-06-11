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Последствия сильного ветра в Белгороде: фото

11 июня 2023, 19:11
Фото: Telegram-канал "Белгород№1"
11 июня в областном центре в результате порывов ветра повалило дерево и снесло почтовые ящики. А ограждение для машин прилетело в одно из авто.

Белгородскую область настигла к выходным непогода. В воскресенье, 11 мая, порывы сильного ветра оставили последствия в Белгороде. В городе завалилось дерево и сломалась ветка прямо на тротуар и проезжую часть. Та же участь постигла и почтовые ящики на улице — они также завалились на тротуар.

Фото: Telegram-канал "Белгород№1"

Не повезло и одному автомобилисту, в чью машину прилетела стойка. Судя по всему, на авто осталась приличная царапина.

К сожалению, в праздничный день, 12 мая, погода не улучшится. В регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.Днём можно ожидать не выше 19 градусов — назвать летней такую погоду сложно.

Видео: Telegram-канал "Белгород№1"
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#Артем Черненко#Белгород#Погода в Белгороде#Город#Сильный ветер#Порывистый ветер#Видео
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