Последствия сильного ветра в Белгороде: фото

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Белгородскую область настигла к выходным непогода. В воскресенье, 11 мая, порывы сильного ветра оставили последствия в Белгороде. В городе завалилось дерево и сломалась ветка прямо на тротуар и проезжую часть. Та же участь постигла и почтовые ящики на улице — они также завалились на тротуар.
Не повезло и одному автомобилисту, в чью машину прилетела стойка. Судя по всему, на авто осталась приличная царапина.
К сожалению, в праздничный день, 12 мая, погода не улучшится. В регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.Днём можно ожидать не выше 19 градусов — назвать летней такую погоду сложно.