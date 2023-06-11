Последствия сильного ветра в Белгороде: фото

Белгородскую область настигла к выходным непогода. В воскресенье, 11 мая, порывы сильного ветра оставили последствия в Белгороде. В городе завалилось дерево и сломалась ветка прямо на тротуар и проезжую часть. Та же участь постигла и почтовые ящики на улице — они также завалились на тротуар.