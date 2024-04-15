Белгородскому губернатору Гладкову доложили о реализации 13 нацпроектов

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Белгородской области реализуется 13 национальных проектов, которые включают в себя 46 региональных составляющих. Наибольшее финансирование выделено нацпроектам «Образование» (3,53 млрд рублей), «Безопасные качественные дороги» (3,5 млрд рублей), «Здравоохранение» (2,64 млрд рублей). Всего на реализацию проектов выделено почти 14,5 миллиарда рублей.
По большинству национальных проектов контрактация находится на завершающей стадии. Полностью завершили работы министерство природопользования и министерство культуры. Министерство автомобильных дорог и транспорта выполнило контрактацию на 99,47%, министерство жилищно-коммунального хозяйства — на 97,55%.
Отстаёт пока региональное министерство образования. Сейчас контрактация завершена только на 56% (367 млн из 652 млн рублей). Это связано с внедрением нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в этом году.
Сообщается, что все контракты уже размещены. К 1 июля процесс контрактации уже будет полностью завершён.