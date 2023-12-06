Вячеслав Гладков рассказал о продолжении нацпроекта «Здравоохранение» и новых медавто

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как поделился губернатор, в рамках нацпректа «Здравоохранение» на днях в область доставили 22 новых автомобиля на сумму в 47,74 миллиона рублей, которые будут использоваться в работе белгородскими медицинскими служащими. Полученные авто марки «Лада Гранта» отличаются тем, что оснащены специализированным оборудованием — медицинским модулем, который позволяет перевозить тяжелобольных в лежачем положении.
Тем самым они обеспечат более комфортные условия для перевозки больных, особенно в случаях, когда лежачее положение является необходимым. Такие машины станут помощью и в экстренных ситуациях. Вячеслав Гладков отметил, что такое приобретение позволит медикам эффективнее и оперативнее предоставлять медицинскую помощь нуждающимся в ней.
Сейчас оформляются необходимые документы для дальнейшей передачи в районы Белгородской области. Передача в полноправное пользование пройдёт 20 декабря в 14 муниципалитетах. Алексеевская центральная районная больница, Белгородская, Валуйская, Грайворонская, Красненская, Новооскольская и Яковлевская получат по одному автомобилю. Ивнянская ЦРБ, Прохоровская, Ракитянская, Чернянская и Староосколькая окружная больница им. Святителя Луки Крымского — по два. Три легковых автомобиля отправятся в Шебекинскую центральную больницу.
Ранее подобные авто с медицинским модулем «Куб» поступили в распоряжение медработников Волоконовского района. Из них в партии последних 30 автомобилей также имеется четыре авто марки «Нива» с таким же модулем, которые уже используются медиками. Всего с начала года при помощи нацпроекта «Здравоохранение» область получила 52 автомобиля.