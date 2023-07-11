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Белгородская область досрочно отремонтировала дороги по нацпроекту «БКД»

11 июля 2023, 12:27
Фото: 1MI
Дорога, архивное фото
В нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели 107,5 километра дорог, сообщили в пресс-службе облправительства.
Сюжет
Дороги

В Белгородской области уже отремонтировали запланированные на 2023 год 82 объекта. В нормативное состояние привели:

  • 72 дороги, из которых восемь региональных и 64 — муниципальные
  • Десять мостов и путепроводов

Объём финансирования составил при этом 2,5 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Лидером по количеству отремонтированных дорог стал Белгородский район: в нормативное состояние здесь привели 15 объектов.

Все работы выполнены, уверен, с хорошим качеством, и надеюсь, что вы уже, уважаемые жители Белгородской области, это видели.
губернатор Вячеслав Гладков

В рамках нацпроекта в этом году также обустроили 10,4 км тротуаров: на местных дорогах — 4,5 км, на региональных — 5,9 км.

Кроме того, обеспечили безопасность и на пешеходных переходах возле школ и детских садов. Так, их оборудовали в соответствии с национальными стандартами: установили «лежачих полицейских», светофоры, ограды, нанесли разметку.

Отмечается, что в рамках дорожного нацпроекта 2023 года был заключён контракт жизненного цикла на капитальный ремонт трассы Богословка — Дальняя Ливенка — Чибисовка в Губкинском горокруге.

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