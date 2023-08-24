Две школы по нацпроекту под Белгородом строят без необходимых разрешений

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Две школы в Белгородском районе строят без необходимых разрешений. Учреждения возводят в рамках нацпроекта «Образование», однако с нарушениями.
Прокуратура выявила ряд недочётов по строительству в регионе. В их числе — отсутствие разрешительной документации, ненадлежащее оформление земельных участков, а ещё несоблюдение графика производства работ и сроков завершения строительства.
Что касается двух указанных школ, районный прокурор завёл четыре административных дела в отношении виновных. Также надзорное ведомство внесло два представления, которые находятся на рассмотрении.
В Корочанском районе наказали застройщика, сорвавшего сроки переселения жителей из аварийных домов. Пока строительство жилья продолжается.
После вмешательства правоохранителей удалось добиться завершения строительства и ремонта более 40 социальных объектов. В их число вошли 33 фельдшерско-акушерских пункта.