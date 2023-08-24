Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Две школы по нацпроекту под Белгородом строят без необходимых разрешений

Две школы по нацпроекту под Белгородом строят без необходимых разрешений

24 августа 2023, 14:44
Фото: 1MI
Заведено четыре административных дела в отношении виновных лиц. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Две школы в Белгородском районе строят без необходимых разрешений. Учреждения возводят в рамках нацпроекта «Образование», однако с нарушениями.

Прокуратура выявила ряд недочётов по строительству в регионе. В их числе — отсутствие разрешительной документации, ненадлежащее оформление земельных участков, а ещё несоблюдение графика производства работ и сроков завершения строительства.

Что касается двух указанных школ, районный прокурор завёл четыре административных дела в отношении виновных. Также надзорное ведомство внесло два представления, которые находятся на рассмотрении.

В Корочанском районе наказали застройщика, сорвавшего сроки переселения жителей из аварийных домов. Пока строительство жилья продолжается.

После вмешательства правоохранителей удалось добиться завершения строительства и ремонта более 40 социальных объектов. В их число вошли 33 фельдшерско-акушерских пункта.

Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая планировка? Жданов рассказал о строительстве двух уничтоженных домов в ШебекиноВячеслав Гладков проверил ход строительства соцобъектов в Корочанском районеПопали под влияние белгородцев? Куряне выступили против строительства крематория
#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Школы#Разрешения#Аварийные дома#Нацпроект#Наталья Корявых#Строительство жилья
Подпишитесь
Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников
Сегодня, 13:42
В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
Сегодня, 14:12
Кума в Росреестре и сдачи в аренду: жалоба многодетной белгородки на очередь за домом
Сегодня, 13:24
Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде
Сегодня, 13:51
Грязный кондиционер и комната на дереве: белгородцы рассказали об отдыхе в Кабардинке
Сегодня, 06:47
Линия Вагнера и ссора с бизнесменами: наследие Пригожина в Белгородской области
Сегодня, 14:33