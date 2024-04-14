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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:05

ВСУ потеряли 60 человек и установку Paladin на белгородском направлении

ВСУ потеряли 60 человек и установку Paladin на белгородском направлении

14 апреля 2024, 12:03
Фото: 1MI
Подробности сообщает Минобороны РФ. Техника и живая сила противника были уничтожены в Харьковской и Сумской областях.
Сюжет
СВО

За сутки ВС РФ уничтожили 60 военных ВСУ, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» на белгородском направлении.

Технику ВСУ и живую силу уничтожили подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии возле населённых пунктов Терновая и Гатище Харьковской области, а также Радянского Сумской области.

Ранее российские военные нанесли удары по позициям, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Позиции противника уничтожили расчёты самоходных гаубиц «Мста-С».

ВС РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ стреляли по Белгородской области
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#Алина Харина#Белгородская область#Харьковская область#Минобороны#СВО#ВС РФ
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