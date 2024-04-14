Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
За сутки ВС РФ уничтожили 60 военных ВСУ, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» на белгородском направлении.
Технику ВСУ и живую силу уничтожили подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии возле населённых пунктов Терновая и Гатище Харьковской области, а также Радянского Сумской области.
Ранее российские военные нанесли удары по позициям, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Позиции противника уничтожили расчёты самоходных гаубиц «Мста-С».