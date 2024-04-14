Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Пострадавшего при атаке дрона под Белгородом тракториста выписали из больницы

Пострадавшего при атаке дрона под Белгородом тракториста выписали из больницы

14 апреля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Мужчина попал под атаку дронов-камикадзе 13 апреля. В результате взрыва он получил осколочное ранение плеча. Трактористу оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение, сообщил Вячеслав Гладков.

Вчера, 13 апреля, дроны-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в поле между Щетиновкой и Октябрьским в Белгородском районе.

В результате взрыва был ранен тракторист. С осколочным ранением плеча его доставили в горбольницу №2 областного центра.

Как сообщил Вячеслав Гладков, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

В результате атаки также были повреждены транспортные средства.

Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУПострадал человек, повреждены дома: Белгородская область под ударом ВСУПострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской области
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области
Сегодня, 08:05
Пострадал человек, повреждены дома: Белгородская область под ударом ВСУ
Сегодня, 09:07
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Вчера, 12:16
Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей
Сегодня, 06:15
Для грайворонцев в Белгороде подготовили новую партию продуктовых наборов
Сегодня, 07:07
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
12 апреля, 17:03
"