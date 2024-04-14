Пострадавшего при атаке дрона под Белгородом тракториста выписали из больницы

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Вчера, 13 апреля, дроны-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в поле между Щетиновкой и Октябрьским в Белгородском районе.
В результате взрыва был ранен тракторист. С осколочным ранением плеча его доставили в горбольницу №2 областного центра.
Как сообщил Вячеслав Гладков, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
В результате атаки также были повреждены транспортные средства.