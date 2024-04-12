В полиции назвали число пострадавших клиентов от белгородской турфирмы Халаимова

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В полицию обратились более 220 человек, которые приобрели туры у Александра Халаимова. Клиенты проходят по делу как потерпевшие, пишет издание. Жертвами стали жители Белгородской, Воронежской, Курской и Московской областей. Сумма ущерба устанавливается.
Напомним, что туроператор объявлен в федеральный розыск. В конце декабря белгородцы начали массово жаловаться на турорганизатора Халаимова. Клиенты рассказали, что не могут вернуть свои деньги за купленные туры. В конце декабря сообщалось, что общая сумма ущерба, нанесённая клиентам, превысила 6 млн рублей.