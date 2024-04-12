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Туристы

В полиции назвали число пострадавших клиентов от белгородской турфирмы Халаимова

12 апреля 2024, 06:38
Фото: 1MI
Туристы

Число пострадавших клиентов от белгородской турфирмы Халаимова увеличилось

Предварительное расследование дела продолжается. Среди обманутых не только белгородцы, но и клиенты из Воронежской, Курской и Московской областей. Подробности узнало издание Go31.

В полицию обратились более 220 человек, которые приобрели туры у Александра Халаимова. Клиенты проходят по делу как потерпевшие, пишет издание. Жертвами стали жители Белгородской, Воронежской, Курской и Московской областей. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, что туроператор объявлен в федеральный розыск. В конце декабря белгородцы начали массово жаловаться на турорганизатора Халаимова. Клиенты рассказали, что не могут вернуть свои деньги за купленные туры. В конце декабря сообщалось, что общая сумма ущерба, нанесённая клиентам, превысила 6 млн рублей.

Новые обстоятельства и пострадавшая: Халаимов ведёт свой бизнес в подставной фирме?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Новости Белгорода#Турфирма#Белгород#Александр Халаимов
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