Росприроднадзор объяснил иск на 2 млн рублей к компании «Мираторга»

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
5 апреля 2024 года Арбитражный суд Белгородской области принял иск Росприроднадзора по Черноземью на 2 млн рублей к компании «Свинокомплекс Короча», которая входит в группу компаний «Мираторг».
Росприроднадзор во время внеплановой проверки в 2020 году нашёл на производстве ЗАО «СК Короча» нарушения экологического законодательства РФ. Как сообщили в ведомстве Бел.Ру, нарушения были устранены и не могли стать причиной иска в суд.
Росприроднадзор поясняет, что 2 млн рублей, которые с производства требуют взыскать через суд, это НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду). В выполненных расчётах НВОС были выявлены несостыковки и ошибки. Поэтому у юрлица, по версии ведомства, образовался долг за 2022 год в размере 1 708 120 рублей за НВОС и пени в размере 306 095 рублей.
31 января 2024 года управление Росприроднадзора направило требование о доначислении и довнесении НВОС в бюджет. Но добровольно «СК Короча» задолженность не вернул, поэтому ведомству пришлось подать иск в арбитраж.
Ранее свой комментарий по ситуации Бел.Ру давали и представители «Мираторга».