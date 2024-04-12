Росприроднадзор объяснил иск на 2 млн рублей к компании «Мираторга»

Росприроднадзор поясняет, что 2 млн рублей, которые с производства требуют взыскать через суд, это НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду). В выполненных расчётах НВОС были выявлены несостыковки и ошибки. Поэтому у юрлица, по версии ведомства, образовался долг за 2022 год в размере 1 708 120 рублей за НВОС и пени в размере 306 095 рублей.