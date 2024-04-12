Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Росприроднадзор объяснил иск на 2 млн рублей к компании «Мираторга»

Росприроднадзор объяснил иск на 2 млн рублей к компании «Мираторга»

12 апреля 2024, 14:40
Фото: Изображение Midjourney
Нарушения на предприятии нашли ещё в 2020 году. Их устранили, но в ведомстве считают, что расчёты за негативное воздействие на окружающую среду произвели неверно.

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Белгородской области принял иск Росприроднадзора по Черноземью на 2 млн рублей к компании «Свинокомплекс Короча», которая входит в группу компаний «Мираторг».

Росприроднадзор во время внеплановой проверки в 2020 году нашёл на производстве ЗАО «СК Короча» нарушения экологического законодательства РФ. Как сообщили в ведомстве Бел.Ру, нарушения были устранены и не могли стать причиной иска в суд.

Росприроднадзор поясняет, что 2 млн рублей, которые с производства требуют взыскать через суд, это НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду). В выполненных расчётах НВОС были выявлены несостыковки и ошибки. Поэтому у юрлица, по версии ведомства, образовался долг за 2022 год в размере 1 708 120 рублей за НВОС и пени в размере 306 095 рублей.

31 января 2024 года управление Росприроднадзора направило требование о доначислении и довнесении НВОС в бюджет. Но добровольно «СК Короча» задолженность не вернул, поэтому ведомству пришлось подать иск в арбитраж.

Ранее свой комментарий по ситуации Бел.Ру давали и представители «Мираторга».

Новые подробности иска Росприроднадзора к «Мираторгу» на 2 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Свинокомплекс «Мираторга» получил иск на 2 млн рублей от РосприроднадзораРозовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»«Мираторг-Белгород» привлекли к ответственности за нарушение отчётности по ирландцу
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Долг#Мираторг#Бизнес#Арбитраж#Новости Белгорода#Эксклюзив#Иск#Экологическое законодательство#Росприроднадзор
Подпишитесь
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Сегодня, 17:03
Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
Сегодня, 17:21
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
Сегодня, 16:47
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Сегодня, 13:21
Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели
Сегодня, 18:02
Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН
Сегодня, 15:53
"