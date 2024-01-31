«Мираторг-Белгород» привлекли к ответственности за нарушение отчётности по ирландцу

Предметом проверки стало соответствие работы юридического лица, у которого возникают обязанности, связанные с привлечением иностранного гражданина и лица без гражданства к трудовой деятельности на территории РФ, обеспечением соблюдения иностранцев порядка пребывания или проживания в стране.