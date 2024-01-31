Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

«Мираторг-Белгород» привлекли к ответственности за нарушение отчётности по ирландцу

«Мираторг-Белгород» привлекли к ответственности за нарушение отчётности по ирландцу

31 января 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Ведомство провело внеплановую проверку. По итогам был обнаружен факт возможного нарушения работодателем закона, который касается правового положения иностранных граждан в Российской Федерации.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 10 января региональная миграционная служба провела внеплановую проверку компании «Мираторг-Белгород».

В документах сказано, что проверка проводилась для контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства РФ. Задачами проверки было выявление факта возможного нарушения работодателем обязательных требований.

Предметом проверки стало соответствие работы юридического лица, у которого возникают обязанности, связанные с привлечением иностранного гражданина и лица без гражданства к трудовой деятельности на территории РФ, обеспечением соблюдения иностранцев порядка пребывания или проживания в стране.

По итогам сотрудники ведомства выявили факт возможного нарушения работодателем соблюдения требований закона, который касается правового положения иностранных граждан в Российской Федерации.

Так, компания «Мираторг-Белгород», являясь работодателем высококвалифицированного специалиста — гражданина Ирландии, направила в региональное управление МВД уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы данному работнику за третий квартал 2023 года с нарушением срока.

В итоге предприятие привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренного частью 5 статьи 18.15 КоАП РФ.

Компания «Мираторг-Белгород» зарегистрирована в 2006 году в Яковлевском горокруге. Отрасль — животноводство. Руководитель — Владимир Прохоров, а головная компания — АПХ «Мираторг».

По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 5,3 млрд рублей, а выручка от продажи достигла 24 млрд рублей.

Люди хорошие, но бабушки вызывают ненависть: иностранец рассказал о жизни в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машинуТело нашли во дворе: под Белгородом иностранец убил женщину обухом топораИностранец два месяца жил в пункте временного размещения под видом шебекинца
#Белгородская область#Выручка#Проверка#Нарушение#Работодатель#Животноводство#Прибыль#Миграционное законодательство#Белгород#Кристина Семенчук#Миграционная служба#Иностранные граждане
Подпишитесь
Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПа
Сегодня, 12:09
Мы не оплачиваем жильё для отдыха: Собчак обратилась к желающим уехать белгородцам
Сегодня, 07:18
Апелляция пока помогла: москвичи не смогли взыскать 96 млн с «Белагромаш-Сервиса»
Сегодня, 09:06
Полиция проверит участника дела против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 09:57
Что происходит с журналистом Акифи, раненным при ударе по Белгороду?
Сегодня, 11:58
Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи
Сегодня, 10:18