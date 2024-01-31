«Мираторг-Белгород» привлекли к ответственности за нарушение отчётности по ирландцу

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 10 января региональная миграционная служба провела внеплановую проверку компании «Мираторг-Белгород».
В документах сказано, что проверка проводилась для контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства РФ. Задачами проверки было выявление факта возможного нарушения работодателем обязательных требований.
Предметом проверки стало соответствие работы юридического лица, у которого возникают обязанности, связанные с привлечением иностранного гражданина и лица без гражданства к трудовой деятельности на территории РФ, обеспечением соблюдения иностранцев порядка пребывания или проживания в стране.
По итогам сотрудники ведомства выявили факт возможного нарушения работодателем соблюдения требований закона, который касается правового положения иностранных граждан в Российской Федерации.
Так, компания «Мираторг-Белгород», являясь работодателем высококвалифицированного специалиста — гражданина Ирландии, направила в региональное управление МВД уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы данному работнику за третий квартал 2023 года с нарушением срока.
В итоге предприятие привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренного частью 5 статьи 18.15 КоАП РФ.
Компания «Мираторг-Белгород» зарегистрирована в 2006 году в Яковлевском горокруге. Отрасль — животноводство. Руководитель — Владимир Прохоров, а головная компания — АПХ «Мираторг».
По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 5,3 млрд рублей, а выручка от продажи достигла 24 млрд рублей.