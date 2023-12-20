Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»

«В Прохоровке в черте посёлка построили комбикормовый завод „Мираторг“. Запах ужасный, приторно-противный. На улицу выйти нельзя, особенно, если ветер в нашу сторону. И налёт на машинах розовый у тех, кто живёт поблизости. Столько лет нас травят, но экологов не пускают на территорию», — рассказала белгородка.