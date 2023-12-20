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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Завод

Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»

20 декабря 2023, 13:22
Фото: Midjourney
Завод

Белгородцы жалуются на неприятный запах от завода

В Прохоровке местные жители жалуются на работу комбикормового завода. После проведённой проверки слова обратившейся женщины подтвердились. Власти пообещали принять меры.

Белгородцы недовольны соседством с комбикормовым заводом «Мираторга» из-за неприятного запаха. Жители Прохоровского района считают, что их «травят».

«В Прохоровке в черте посёлка построили комбикормовый завод „Мираторг“. Запах ужасный, приторно-противный. На улицу выйти нельзя, особенно, если ветер в нашу сторону. И налёт на машинах розовый у тех, кто живёт поблизости. Столько лет нас травят, но экологов не пускают на территорию», — рассказала белгородка.

Женщине ответил глава регионального министерства природопользования Роман Татаринцев. Он пообещал, что специалисты поедут на место для оценки сложившейся ситуации.

Вскоре стало известно, что слова белгородки подтвердились.

По результатам выезда инспектора по охране почв подтвердилось наличие неприятного запаха от деятельности комбикормового завода «Мираторг». В связи с чем по данному факту информация будет направлена в управление Роспотребнадзора по Белгородской области для принятия мер в рамках действующих полномочий.
Роман Татаринцев

Ранее губернатору Вячеславу Гладкову жаловались жители ИЖС «Разумное-54» по поводу неприятного запаха от местного завода. По их словам, они «бьются уже семь лет». Глава региона обещал, что предприятие проверит минприродопользования.

Гладкову пожаловались на неприятный запах от выбросов завода под Белгородом
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#Общество#Белгородская область#Завод#Прохоровка#Жалоба#Неприятный запах#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Налёт#Роман Татаринцев
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