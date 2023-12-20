Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Белгородцы недовольны соседством с комбикормовым заводом «Мираторга» из-за неприятного запаха. Жители Прохоровского района считают, что их «травят».
«В Прохоровке в черте посёлка построили комбикормовый завод „Мираторг“. Запах ужасный, приторно-противный. На улицу выйти нельзя, особенно, если ветер в нашу сторону. И налёт на машинах розовый у тех, кто живёт поблизости. Столько лет нас травят, но экологов не пускают на территорию», — рассказала белгородка.
Женщине ответил глава регионального министерства природопользования Роман Татаринцев. Он пообещал, что специалисты поедут на место для оценки сложившейся ситуации.
Вскоре стало известно, что слова белгородки подтвердились.
По результатам выезда инспектора по охране почв подтвердилось наличие неприятного запаха от деятельности комбикормового завода «Мираторг». В связи с чем по данному факту информация будет направлена в управление Роспотребнадзора по Белгородской области для принятия мер в рамках действующих полномочий.
Роман Татаринцев
Ранее губернатору Вячеславу Гладкову жаловались жители ИЖС «Разумное-54» по поводу неприятного запаха от местного завода. По их словам, они «бьются уже семь лет». Глава региона обещал, что предприятие проверит минприродопользования.