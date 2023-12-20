bel.ru
ГлавноеВсе новости

Налёт

Выбрать дату
Декабрь 2023
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
20 декабря 2023, 13:22
Сентябрь 2023
Мэрия объяснила дым от цемзавода в Белгороде, но не ответила, откуда взялся налёт
19 сентября 2023, 15:05
Итоги выборов, обрушение шахты и дорогой бензин: конец недели в Белгородской области
17 сентября 2023, 15:49
Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
15 сентября 2023, 14:20
Август 2023
В этот раз — не Белгород: что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФ
30 августа 2023, 07:16
Налёт и неприятный запах: белгородцы вновь сообщили о загрязнении реки Оскол
В Старооскольском горокруге река Оскол покрылась белым налётом. От воды чувствуется неприятный запах, сообщает Telegram-канал «ОК! Старый Оскол».
8 августа 2023, 08:55
Апрель 2023
Учёные объяснили природу испугавшего белгородцев «белого дождя»
13 апреля 2023, 12:15
«Машина и вещи в налёте и песке»: белгородцев удивил странный дождь
Жители нескольких районов сообщили, что после дождя на их автомобилях появился налёт. Машины выглядят так, будто «обсыпаны мелом», сообщают очевидцы.
13 апреля 2023, 08:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика