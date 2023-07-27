В Волоконовском районе жители задыхаются от вони

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
«Это же не промзона, а жилой посёлок. Невозможно открыть ни двери, ни окна», — написала белгородка по имени Александра и попросила помощи губернатора в решении этой проблемы.
Действительно, сейчас созвонился с главой района (Сергей Бикетов — прим. ред.), он подтверждает. Направляю туда Юлию Щедрину (заместителя губернатора — прим. ред.) и вместе с экологами будем проверять работу предприятия, почему они допускают издевательство над людьми. Примем меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По официальным данным Росстата, в посёлке Пятницкое Волоконовского района проживают больше 4000 человек.
Напомним, Волоконовский район Белгородской области — приграничный. Помимо неприятных запахов, постоянные обстрелы — ещё одна серьёзная проблема, волнующая местных жителей. Последний обстрел случился 25 июля — ВСУ атаковали окраину хутора Старый. Они выпустили по населённому пункту 25 снарядов из миномёта.