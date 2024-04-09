Новые подробности иска Росприроднадзора к «Мираторгу» на 2 млн рублей

На запрос Бел.Ру в «Мираторге» ответили, что иск относится к производству «Свинокомплекса Короча», размещённому на территории Курской области. А само предприятие соблюдает природоохранное законодательство и в суде предоставит все доказательства «отсутствия нарушений». Бел.Ру эти доказательства не предоставили.