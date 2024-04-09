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Новые подробности иска Росприроднадзора к «Мираторгу» на 2 млн рублей

Новые подробности иска Росприроднадзора к «Мираторгу» на 2 млн рублей

9 апреля 2024, 13:30
Фото: 1MI
Иск Росприроднадзора по Черноземью к «СК Короча» оказался взысканием долга за неуплату «налога» на выбросы. Что думают о судебных разбирательствах в «Мираторге», в компании рассказали Бел.Ру.

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск на 2 млн рублей от управления Росприроднадзора по Черноземью к компании агрохолдинга «Мираторг» ЗАО «Свинокомплекс Короча».

В 2020 году ведомство уже находило нарушения на производстве «СК Короча». За нарушение правил добычи подземных вод и о превышении показателей в пробах сбрасываемой воды.

На запрос Бел.Ру в «Мираторге» ответили, что иск относится к производству «Свинокомплекса Короча», размещённому на территории Курской области. А само предприятие соблюдает природоохранное законодательство и в суде предоставит все доказательства «отсутствия нарушений». Бел.Ру эти доказательства не предоставили.

В тоже время в картотеке судебных дел Арбитражного суда Белгородской области появились документы о принятии иска у производству и возбуждении уголовного дела. Предварительное судебное заседание назначено на 14 мая.

В документах указано, что Росприроднадзор просит перечислить в доход бюджета 2 млн 14 тыс. рублей за задолженность по плате за негативное
воздействие на окружающую среду за 2022.

Свинокомплекс «Мираторга» получил иск на 2 млн рублей от Росприроднадзора
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#Белгородская область#Экономика#Курская область#Нарушения#Мираторг#Производство#Эксклюзив#Черноземье#Иск#Росприроднадзор#Судебные разбирательства#Алёна Мальцева
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