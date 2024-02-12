В ФАС заинтересовались белгородским подрядчиком из-за нарушений в Орле

В период с 2022 по 2023 год ОРЦОКО осуществил как минимум семь закупок, но контракты заключал только с единственным участником — белгородской компанией. Последняя заключала договоры с ООО «ФИТ», но по более низкой цене. Фактическим исполнителем работ стал субподрядчик, хотя у него не было права на использование системы. Соответственно, он не мог соответствовать требованиям закупок.