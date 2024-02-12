В ФАС заинтересовались белгородским подрядчиком из-за нарушений в Орле

Posted Вчера, 15:46
Published Вчера, 15:46
Modified Вчера, 15:46
Updated Вчера, 15:46
В Орловской области у антимонопольщиков появились вопросы к процессу внедрения системы «Виртуальная школа». Нарушения допустили местный департамент образования, региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО) и два подрядчика.
Как пишет издание, информационная система внедрялась при участии ООО «Белгородские информационные решения» и ООО «ФИТ». С 2014 года проведён ряд закупок на выполнение работ по модернизации, развитию, функционированию и эксплуатации «Виртуальной школы».
В период с 2022 по 2023 год ОРЦОКО осуществил как минимум семь закупок, но контракты заключал только с единственным участником — белгородской компанией. Последняя заключала договоры с ООО «ФИТ», но по более низкой цене. Фактическим исполнителем работ стал субподрядчик, хотя у него не было права на использование системы. Соответственно, он не мог соответствовать требованиям закупок.
В УФАС считают, что эти факты свидетельствуют о «заключении ограничивающего конкуренцию соглашения».
Напомним, «Виртуальная школа» — региональная разработка для цифровизации процессов в сфере образовании. Ей присвоили статус государственной системы, чтобы соблюсти все требования к используемым в школах информационным системам.