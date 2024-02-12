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Posted Вчера, 15:46

Published Вчера, 15:46

Modified Вчера, 15:46

Updated Вчера, 15:46

УФАС обнаружило нарушения при внедрении системы «Виртуальная школа»

В ФАС заинтересовались белгородским подрядчиком из-за нарушений в Орле

12 февраля 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney

УФАС обнаружило нарушения при внедрении системы «Виртуальная школа»

Антимонопольная служба обнаружила нарушения закона при внедрении системы «Виртуальная школа» в Орловской области. Нарушителями оказались местные ведомства. В истории фигурирует и белгородский подрядчик. Подробности сообщает «Орелtimes».

В Орловской области у антимонопольщиков появились вопросы к процессу внедрения системы «Виртуальная школа». Нарушения допустили местный департамент образования, региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО) и два подрядчика.

Как пишет издание, информационная система внедрялась при участии ООО «Белгородские информационные решения» и ООО «ФИТ». С 2014 года проведён ряд закупок на выполнение работ по модернизации, развитию, функционированию и эксплуатации «Виртуальной школы».

В период с 2022 по 2023 год ОРЦОКО осуществил как минимум семь закупок, но контракты заключал только с единственным участником — белгородской компанией. Последняя заключала договоры с ООО «ФИТ», но по более низкой цене. Фактическим исполнителем работ стал субподрядчик, хотя у него не было права на использование системы. Соответственно, он не мог соответствовать требованиям закупок.

В УФАС считают, что эти факты свидетельствуют о «заключении ограничивающего конкуренцию соглашения».

Напомним, «Виртуальная школа» — региональная разработка для цифровизации процессов в сфере образовании. Ей присвоили статус государственной системы, чтобы соблюсти все требования к используемым в школах информационным системам.

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#Белгородская область#Нарушения#Образование#Виртуальная школа#Фас#Черноземье#Орловская область#Наталья Корявых
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