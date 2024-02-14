62 экологических нарушения нашли на заводе электрооборудования в Белгородской области

Posted Вчера, 09:12
Published Вчера, 09:12
Modified Вчера, 09:12
Updated Вчера, 09:12
Инспекторы ведомства провели плановую проверку на старооскольском заводе автотракторного электрооборудования. Предприятие занимается созданием электрического и электронного оборудования для автотранспорта. Управление совместно со специалистами ЦЛАТИ взяли пробы промышленных выбросов и отходов завода.
В результате обнаружено 62 нарушения природоохранного законодательства. Сообщается, что предприятие не проводило инвентаризацию источников выбросов и не вело учёт отходов в соответствии с законодательством.
За эти нарушения административная ответственность грозит юридическому и ответственным должностным лицам. Заводу выдали предписание по устранению нарушений. Устранить их необходимо в указанные сроки. Выполнение предписания контролирует Росприроднадзор.