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Posted Вчера, 09:12

Published Вчера, 09:12

Modified Вчера, 09:12

Updated Вчера, 09:12

Завод

62 экологических нарушения нашли на заводе электрооборудования в Белгородской области

14 февраля 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Завод

Росприроднадзор указал на экологические нарушения заводу в Старом Осколе

Речь идёт об АО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. Мамонова». В ходе проверки выяснилось, что предприятие не проводило инвентаризацию источников выбросов, не вело учёт отходов, сообщает Росприроднадзор.

Инспекторы ведомства провели плановую проверку на старооскольском заводе автотракторного электрооборудования. Предприятие занимается созданием электрического и электронного оборудования для автотранспорта. Управление совместно со специалистами ЦЛАТИ взяли пробы промышленных выбросов и отходов завода.

В результате обнаружено 62 нарушения природоохранного законодательства. Сообщается, что предприятие не проводило инвентаризацию источников выбросов и не вело учёт отходов в соответствии с законодательством.

За эти нарушения административная ответственность грозит юридическому и ответственным должностным лицам. Заводу выдали предписание по устранению нарушений. Устранить их необходимо в указанные сроки. Выполнение предписания контролирует Росприроднадзор.

Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. МамоноваСтарооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. Мамонова
Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. МамоноваСтарооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. Мамонова
Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. МамоноваСтарооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. Мамонова
Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. Мамонова
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Нарушения#Завод#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина#Росприроднадзор
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