62 экологических нарушения нашли на заводе электрооборудования в Белгородской области

Росприроднадзор указал на экологические нарушения заводу в Старом Осколе

Речь идёт об АО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. М. А. Мамонова». В ходе проверки выяснилось, что предприятие не проводило инвентаризацию источников выбросов, не вело учёт отходов, сообщает Росприроднадзор.