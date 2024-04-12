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Published Сегодня, 08:31

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В Белгородской области в первые классы намерены набрать 16 тысяч детей

Как выбрать школу для ребёнка в первый класс

12 апреля 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области в первые классы намерены набрать 16 тысяч детей

В регионе, как и по всей России, начался приём детей в первый класс. По подсчётам белгородских властей за парты впервые сядут порядка 16 тысяч школьников. Об этом сообщили Бел.Ру.

В областном правительстве рассказали, что в Белгородской области, как и во всех регионах РФ, заявления для зачисления детей в первый класс принимаются в два этапа.

Первый этап начался с 1 апреля. Сейчас подают заявление родители (законные представители) детей, которые проживают на закреплённой территории (то есть, в том же районе, где находится школа), а также льготники, обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу. Приём документов для детей по прописке завершается 30 июня 2024 года.

Второй этап пройдёт с 6 июля по 5 сентября 2024 года. На этом этапе заявление на зачисление в школу подают родители (законные представители), независимо от места проживания детей.

Информация о закреплённых территориях за школами размещается на информационных стендах и официальных сайтах школ, а также сайтах управлений образования муниципальных образований не позднее 15 марта текущего года.

По прогнозным данным, в 2024-2025 учебном году в Белгородской области планируется принять в первые классы более 16 тысяч детей.

Для приёма ребёнка родители (законные представители) представляют следующие документы:

  • копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка;
  • копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя;
  • копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
  • копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или справку о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка, проживающего на закрепленной территории, или при праве преимущественного приёма);
  • справку с места работы родителей (законных представителей) ребёнка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение);
  • копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Родители (законные представители) ребёнка, которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителей (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в России.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Если в школе по прописке нет мест, тогда родителям нужно обратиться в управление образования, чтобы устроить ребёнка в другую образовательную организацию.

Подать заявление можно несколькими способами:

  • через портал «Госуслуги»;
  • через региональный портал «Виртуальная школа»;
  • по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • лично в школе.
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Родители#Школа#Эксклюзив#Учебный год#Зачисление#Регистрация#Белгород#Первый класс
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