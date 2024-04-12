Как выбрать школу для ребёнка в первый класс

Первый этап начался с 1 апреля. Сейчас подают заявление родители (законные представители) детей, которые проживают на закреплённой территории (то есть, в том же районе, где находится школа), а также льготники, обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу. Приём документов для детей по прописке завершается 30 июня 2024 года.