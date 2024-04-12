Как выбрать школу для ребёнка в первый класс

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В областном правительстве рассказали, что в Белгородской области, как и во всех регионах РФ, заявления для зачисления детей в первый класс принимаются в два этапа.
Первый этап начался с 1 апреля. Сейчас подают заявление родители (законные представители) детей, которые проживают на закреплённой территории (то есть, в том же районе, где находится школа), а также льготники, обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу. Приём документов для детей по прописке завершается 30 июня 2024 года.
Второй этап пройдёт с 6 июля по 5 сентября 2024 года. На этом этапе заявление на зачисление в школу подают родители (законные представители), независимо от места проживания детей.
Информация о закреплённых территориях за школами размещается на информационных стендах и официальных сайтах школ, а также сайтах управлений образования муниципальных образований не позднее 15 марта текущего года.
По прогнозным данным, в 2024-2025 учебном году в Белгородской области планируется принять в первые классы более 16 тысяч детей.
Для приёма ребёнка родители (законные представители) представляют следующие документы:
Родители (законные представители) ребёнка, которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителей (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в России.
При этом иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Если в школе по прописке нет мест, тогда родителям нужно обратиться в управление образования, чтобы устроить ребёнка в другую образовательную организацию.
Подать заявление можно несколькими способами: