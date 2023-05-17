Запись в первый класс в Белгородской области: сроки, документы и подача заявления

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
На все вопросы Бел.Ру ответили в областном правительстве.
Подача заявлений в Белгородской области стартовала 1 апреля. Они принимаются в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2023 года подают заявление родители тех детей, которые проживают на закреплённой территории (в том же районе, в котором находится школа), а также родители, обладающие преимущественным (первоочередным) правом на зачисление детей в школу. Приём документов по прописке завершается 30 июня. Второй этап начнётся с 6 июля и продлится до 5 сентября 2023 года. На этом этапе заявления на зачисление в школу подают независимо от места проживания детей.
Распорядительный акт о закреплении школы за территорией издаётся не позднее 15 марта 2023 года. Школа обязана разместить сведения о том, какие дома закреплены за её территорией, на своём официальном сайте и информационном стенде не позднее 26 марта 2023 года.
На момент поступления в школу ребёнку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Если ребёнок младше 7 лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребёнка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет. При этом, предварительно необходимо получить разрешение от учредителя школы и представить соответствующие документы.
Список следующий:
Если заявление подаётся через портал «Госуслуги», то никакие документы не предоставляются на момент подачи заявления.
При отсутствии свободных мест по прописке в школе родителям необходимо обратиться в орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района и городского округа, для устройства ребёнка в другую образовательную организацию.
В 2023 году заявление на зачисление в первый класс передают одним из способов: