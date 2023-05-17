Запись в первый класс в Белгородской области: сроки, документы и подача заявления

На момент поступления в школу ребёнку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Если ребёнок младше 7 лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребёнка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет. При этом, предварительно необходимо получить разрешение от учредителя школы и представить соответствующие документы.