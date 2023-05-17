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Запись в первый класс в Белгородской области: сроки, документы и подача заявления

17 мая 2023, 13:13
Фото: 1MI

В Белгородской области продолжают принимать детей в первый класс

В регионе продолжается набор детей в первый класс. Какие документы необходимо собрать, куда обращаться и что делать, если мест в школе нет — в материале Бел.Ру.

На все вопросы Бел.Ру ответили в областном правительстве.

Сроки подачи заявления

Подача заявлений в Белгородской области стартовала 1 апреля. Они принимаются в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2023 года подают заявление родители тех детей, которые проживают на закреплённой территории (в том же районе, в котором находится школа), а также родители, обладающие преимущественным (первоочередным) правом на зачисление детей в школу. Приём документов по прописке завершается 30 июня. Второй этап начнётся с 6 июля и продлится до 5 сентября 2023 года. На этом этапе заявления на зачисление в школу подают независимо от места проживания детей.

Закреплённые за школой территории

Распорядительный акт о закреплении школы за территорией издаётся не позднее 15 марта 2023 года. Школа обязана разместить сведения о том, какие дома закреплены за её территорией, на своём официальном сайте и информационном стенде не позднее 26 марта 2023 года.

Со скольки лет берут в школу

На момент поступления в школу ребёнку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Если ребёнок младше 7 лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребёнка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет. При этом, предварительно необходимо получить разрешение от учредителя школы и представить соответствующие документы.

Документы для зачисления

Список следующий:

  1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка или поступающего;
  2. Копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя;
  3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
  4. Копия документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории, либо справка о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на закреплённой территории, или в случае использования права преимущественного приёма на обучение по образовательным программам начального общего образования);
  5. Справка с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребёнка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение);
  6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Если заявление подаётся через портал «Госуслуги», то никакие документы не предоставляются на момент подачи заявления.

Что делать, если мест по прописке нет

При отсутствии свободных мест по прописке в школе родителям необходимо обратиться в орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района и городского округа, для устройства ребёнка в другую образовательную организацию.

Как подать заявление в первый класс

В 2023 году заявление на зачисление в первый класс передают одним из способов:

  • через портал «Госуслуги»;
  • через региональный портал «Госуслуг» (ГИС «Образование» («Виртуальная Школа»));
  • по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; лично в школе.

 

#Кристина Семенчук#Первый класс#Запись#Документы#Приём#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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