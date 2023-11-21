В белгородском детском саду оборудовали первый в регионе класс по коррекции заикания

Глава региона отметил, что детский сад №12 в Белгороде, где занимаются дети с особенностями развития, не ремонтировали с 1966 года. В детсад закупили дополнительное специализированное оборудование для создания коррекционных классов. Так, в учреждении появился единственный в регионе класс по коррекции заикания.