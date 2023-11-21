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Детский сад

В белгородском детском саду оборудовали первый в регионе класс по коррекции заикания

21 ноября 2023, 08:46
Фото: 1MI
Детский сад

За год в Белгородской области отремонтировали 12 детских садов

Всего за год капремонт провели в 12 детских садах. В одном из учреждений Белгорода оборудовали первый в регионе класс по коррекции заикания. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области уже в полном объёме завершили капремонт 12 детских садов. На сегодняшний день обновили девять детских садов в Белгороде и по одному — в Алексеевском округе, Прохоровском и Краснояружском районах.

Глава региона отметил, что детский сад №12 в Белгороде, где занимаются дети с особенностями развития, не ремонтировали с 1966 года. В детсад закупили дополнительное специализированное оборудование для создания коррекционных классов. Так, в учреждении появился единственный в регионе класс по коррекции заикания.

В этом году капремонту также подлежат 214 многоквартирных домов. Общественные приёмки прошли в 84 из них, однако белгородцы приняли только 70 домов.

11 — с замечаниями, три не приняли совсем: как белгородцы оценили капремонт в МКД
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#Белгородская область#Капремонт#Касается каждого#Детские сады#Белгород#Александра Склярова
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