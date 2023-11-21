В белгородском детском саду оборудовали первый в регионе класс по коррекции заикания

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В Белгородской области уже в полном объёме завершили капремонт 12 детских садов. На сегодняшний день обновили девять детских садов в Белгороде и по одному — в Алексеевском округе, Прохоровском и Краснояружском районах.
Глава региона отметил, что детский сад №12 в Белгороде, где занимаются дети с особенностями развития, не ремонтировали с 1966 года. В детсад закупили дополнительное специализированное оборудование для создания коррекционных классов. Так, в учреждении появился единственный в регионе класс по коррекции заикания.
В этом году капремонту также подлежат 214 многоквартирных домов. Общественные приёмки прошли в 84 из них, однако белгородцы приняли только 70 домов.