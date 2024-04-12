bel.ru
ГлавноеВсе новости

Первый класс

Выбрать дату
2024
Как выбрать школу для ребёнка в первый класс
12 апреля, 08:31
2023
За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников
1 сентября 2023, 06:38
Запись в первый класс в Белгородской области: сроки, документы и подача заявления
17 мая 2023, 13:13
2022
Как прошла линейка в школах Белгорода: фоторепортаж
Журналист «Бел.Ру» посмотрел, как встречали первоклассников в одной из школ города. Подробнее — в материале.
1 сентября 2022, 09:59
Среди отцов первоклашек заметили мэра Белгорода
Антон Иванов назвал 1 сентября вдвойне особенным днём — в первый класс пошёл его сын. Всем первоклашкам мэр пожелал учиться успешно и легко.
1 сентября 2022, 08:02
В Белгородской области начинается запись детей в первые классы
31 марта 2022, 13:46
2021
Какие документы нужны для приёма в школу в 2021 году
1 апреля 2021, 14:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика