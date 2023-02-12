Белгородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги с 1 апреля

Порядок зачисления детей в первый класс пройдёт в два этапа. Первый этап состоится с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявления рассмотрят от льготников и от тех детей, которые проживают на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который продлится с 6 июля по 5 сентября, рассмотрят оставшиеся заявления. Детей примут в учреждение в том случае, если останутся свободные места.