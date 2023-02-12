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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Белгородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги с 1 апреля

12 февраля 2023, 17:31
Фото: 1MI
Порядок зачисления будет проходить в два этапа, сообщили в пресс-службе правительства области.

В настоящий момент белгородцы отправляют копии документов и заявление на поступление детей в первый класс через электронную почту школы, однако с 1 апреля порядок зачисления станет проще: заявление нужно будет отправить через госуслуги. Копии документов при этом отправлять не нужно. С этого же числа отправлять заявления через электронную почту школы будет нельзя.

Порядок зачисления детей в первый класс пройдёт в два этапа. Первый этап состоится с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявления рассмотрят от льготников и от тех детей, которые проживают на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который продлится с 6 июля по 5 сентября, рассмотрят оставшиеся заявления. Детей примут в учреждение в том случае, если останутся свободные места.

На портале Госуслуг будет отображаться информация о количестве свободных мест для первоклассников, которые живут далеко от учреждения и не закреплены за ним. А для удобства родителей каждая школа до 26 марта обязана опубликовать на своём официальном сайте или информационном стенде перечень тех домов, которые закреплены за её территорией.

Фото: Пресс-служба правительства области
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#Александра Склярова#Госуслуги#Образование#Первоклассники#Новости Белгорода#Белгородская область
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