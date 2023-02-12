Белгородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги с 1 апреля

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В настоящий момент белгородцы отправляют копии документов и заявление на поступление детей в первый класс через электронную почту школы, однако с 1 апреля порядок зачисления станет проще: заявление нужно будет отправить через госуслуги. Копии документов при этом отправлять не нужно. С этого же числа отправлять заявления через электронную почту школы будет нельзя.
Порядок зачисления детей в первый класс пройдёт в два этапа. Первый этап состоится с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявления рассмотрят от льготников и от тех детей, которые проживают на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который продлится с 6 июля по 5 сентября, рассмотрят оставшиеся заявления. Детей примут в учреждение в том случае, если останутся свободные места.
На портале Госуслуг будет отображаться информация о количестве свободных мест для первоклассников, которые живут далеко от учреждения и не закреплены за ним. А для удобства родителей каждая школа до 26 марта обязана опубликовать на своём официальном сайте или информационном стенде перечень тех домов, которые закреплены за её территорией.