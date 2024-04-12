Белгородский аквапарк опять завершил год с убытками

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский аквапарк» зарегистрирована в 2016 году в Разумном. Руководитель — Михаил Макагон, а бенефициар — Владимир Зотов.
По итогам 2023 года выручка от продажи у компании составила 209 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 51 млн рублей, а чистые активы — 1,2 млрд рублей.
Учредителем аквапарка является компания «Мастерфест». Ранее компанией руководил Антон Ковалёв — сын Ларисы Ковалёвой, которая вместе с Зотовым владеет «Мастерфестом».