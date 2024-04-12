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Белгородский аквапарк опять завершил год с убытками

Белгородский аквапарк опять завершил год с убытками

12 апреля 2024, 05:11
Фото: 1MI
Минусовые показатели по чистой прибыли компания демонстрирует четвёртый год подряд. При этом выручка от продажи по итогам 2023 года составила 209 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский аквапарк» зарегистрирована в 2016 году в Разумном. Руководитель — Михаил Макагон, а бенефициар — Владимир Зотов.

По итогам 2023 года выручка от продажи у компании составила 209 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 51 млн рублей, а чистые активы — 1,2 млрд рублей.

Учредителем аквапарка является компания «Мастерфест». Ранее компанией руководил Антон Ковалёв — сын Ларисы Ковалёвой, которая вместе с Зотовым владеет «Мастерфестом».

Напомним, об убытках также отчитался и белгородский зоопарк. А кондитерская фабрика «Славянка» получила 2,53 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год. При этом чистые активы организации составили 4,1 млрд рублей.

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