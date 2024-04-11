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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Следы в небе после взрывов

В Белгороде после долгой паузы вновь было громко: раздалось несколько взрывов

11 апреля 2024, 11:30
Фото: Bel.ru
Следы в небе после взрывов

Грохот раздался в небе над Белгородом

Взрывы горожане услышали в районе 14:20. В небе появились следы. Кроме Белгорода, громко было и в Шебекинском горокруге.

В Белгороде вновь прогремели взрывы. Горожане услышали их 11 апреля в районе 14:20. В небе после грохота остались следы, очевидцы публикуют в Сети подтверждающие фото.

Официальной информации о том, что это было, не поступало. Известно лишь, что в то же время громко было и в Шебекинском горокруге.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Красное. Повреждены три частных дома и две хозпостройки. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в Белгородской области сбили два беспилотника. Произошло это в районе 13:40.

Три дома белгородцев попали под обстрел ВСУ
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