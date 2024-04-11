В Белгороде после долгой паузы вновь было громко: раздалось несколько взрывов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Белгороде вновь прогремели взрывы. Горожане услышали их 11 апреля в районе 14:20. В небе после грохота остались следы, очевидцы публикуют в Сети подтверждающие фото.
Официальной информации о том, что это было, не поступало. Известно лишь, что в то же время громко было и в Шебекинском горокруге.
Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Красное. Повреждены три частных дома и две хозпостройки. Пострадавших среди мирных жителей не было.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в Белгородской области сбили два беспилотника. Произошло это в районе 13:40.