Сбито три цели: белгородцам объяснили, почему днём в регионе было громко

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Сегодня, 11 апреля, система ПВО сбила над территорией Белгородской области три украинских беспилотника. Цели уничтожили днём — в период с 14:30 до 15:00.
В Министерстве обороны России не уточнили, над какими именно муниципальными образованиями сбиты БПЛА. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.
Ранее жители Белгорода и Белгородского района сообщали о звуках взрывов, которые они услышали около 14:20. Вероятно, именно в это время над регионом сбили беспилотники, о которых сообщили в Минобороны РФ.
Отметим, что сегодня около пяти часов утра многие жители услышали громкие звуки — это работали российские военнослужащие, волноваться было не о чем. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на посёлок Красное Шебекинского округа: из жителей никто не пострадал, но есть разрушения.