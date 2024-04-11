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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Минобороны РФ рассказали причину громких звуков над Белгородской областью

Сбито три цели: белгородцам объяснили, почему днём в регионе было громко

11 апреля 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны РФ рассказали причину громких звуков над Белгородской областью

Об уничтожении украинских беспилотников сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. О последствиях на земле ничего не известно.
Сюжет
СВО

Сегодня, 11 апреля, система ПВО сбила над территорией Белгородской области три украинских беспилотника. Цели уничтожили днём — в период с 14:30 до 15:00.

В Министерстве обороны России не уточнили, над какими именно муниципальными образованиями сбиты БПЛА. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.

Ранее жители Белгорода и Белгородского района сообщали о звуках взрывов, которые они услышали около 14:20. Вероятно, именно в это время над регионом сбили беспилотники, о которых сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что сегодня около пяти часов утра многие жители услышали громкие звуки — это работали российские военнослужащие, волноваться было не о чем. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на посёлок Красное Шебекинского округа: из жителей никто не пострадал, но есть разрушения.

В Белгороде после долгой паузы вновь было громко: раздалось несколько взрывов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Минобороны#СВО#Украинский беспилотник
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