Сбито три цели: белгородцам объяснили, почему днём в регионе было громко

Отметим, что сегодня около пяти часов утра многие жители услышали громкие звуки — это работали российские военнослужащие, волноваться было не о чем. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на посёлок Красное Шебекинского округа: из жителей никто не пострадал, но есть разрушения.