«НАТОвские герои» против Бабы Яги: что думают белгородцы о костюмах аниматоров

В торговом центре «Мега Гринн» белгородец снял на видео работу аниматоров. Один из участников детского мероприятия был в костюме Супермена. Жителя областного центра это возмутило. Он отметил, что это НАТОвский супергерой, несмотря на то, что он персонаж мультфильма. С позицией мужчины согласились не все. К примеру, некоторые предложили в таких случаях не ездить на корейских, японских и европейских машинах, а также не смотреть фильмы и сериалы иностранного производства. Так теперь зарубежные супергерои — зло?