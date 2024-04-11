«НАТОвские герои» против Бабы Яги: что думают белгородцы о костюмах аниматоров

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В торговом центре «Мега Гринн» белгородец снял на видео работу аниматоров. Один из участников детского мероприятия был в костюме Супермена. Жителя областного центра это возмутило. Он отметил, что это НАТОвский супергерой, несмотря на то, что он персонаж мультфильма. С позицией мужчины согласились не все. К примеру, некоторые предложили в таких случаях не ездить на корейских, японских и европейских машинах, а также не смотреть фильмы и сериалы иностранного производства. Так теперь зарубежные супергерои — зло?
Журналисты Бел.Ру решили выяснить мнение читателей: можно ли аниматорам в Белгороде развлекать детей в образах зарубежных героев? Или стоит выбирать только отечественных представителей сказочного мира? На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2149 человек. Большинство респондентов (1527) отметили, что если детям нравится, то аниматоры могут использовать любые костюмы. А вот 622 человека выступили категорически против костюмов зарубежных героев на детских праздниках. В комментариях мнения разделились.
К примеру, читатель Михаил отметил, что вместе с запретом на костюмы зарубежных героев тогда нужно запретить и костюмы зарубежных модельеров. В свою очередь Виктория поинтересовались, по каким критериям судить мультипликационных героев.
В нашей культуре тоже есть неоднозначные сказочные персонажи, Баба Яга, например. Как научить ребёнка понимать, где зло, а где добро, исключив все примеры отрицательных героев?
Виктория
Читатель Елена отметила, что дело не в том, какое происхождение у героя, — главное, чтобы не было пропаганды нетрадиционных ценностей. С ней согласилась белгородка Ева.
Родители и взрослые должны направлять детей в нужное русло, костюмы не должны пропагандировать запрещённые в России ЛГБТ, экстремизм, вражду. Если есть сомнения в положительности героя, у нас есть Министерство культуры. Можно согласовывать там.
Ева
По мнению читателя Эдуарда, в России есть прекрасные мультяшные герои. Главное, чтобы дети получали положительные эмоции. Такого же мнения придерживается Анастасия. Белгородка отметила, что нужно продвигать русскую культуру, своих героев, православие.
А читатель Виктор считает, что какие у детей герои были в детстве, такие будут и поступки.
В кинотеатре ещё два года назад я видел игровой автомат «Рембо». Американский герой стреляет советских солдат, положил денежку — и в образе американского героя убиваешь советских солдат. А потом удивляемся, почему подростки поджигают военкоматы, силовые щиты на ж/д и совершают другие действия по указке тех же спецслужб Украины.
Виктор
Журналисты Бел.Ру также изучили, предложения от белгородских аниматоров и узнали, какие герои могут выехать на детский праздник. К примеру, у организации «Праздничный патруль» в арсенале есть Женщина Кошка, герои «Звёздных воин», кибер-солдаты, Леди Баг и Супер Кот, Мини-Маус, Монстер Хай, Рупунцель, феи Винск и другие герои.
Детский развлекательный центр «Мультипраздник» предоставляет таких персонажей как Бэтмен и Женщина Кошка, герои Бравл Старс, Леди Баг и Супер Кот, Мини-Маус, Лайк и Тик-Ток, трансформер Бамблби и т. д.
Ещё одна фирма по организации детских праздников предлагает гостям таких героев как Смурфики, монстр Хай, Хелло Китти, тролли, Человек-Паук, Фиксики, Губка Боб, Барбоскины и ряд других персонажей.
А компания «Планета счастья» готова предоставить аниматоров в костюмах проказницы Аддамс, Эльзы, Бэтмена, Человека-Паука, Железного человека, Амонг Ас и др.
Таким образом, большинство организаций в Белгороде предлагают на праздники героев зарубежных мультфильмов и игр. Спрос порождает предложение? Или Баба Яга с Иванушкой не столь популярны, как Леди Баг и Супер Кот?
Стоит отметить, что ранее в Белгороде разгорелся скандал из-за жёлто-голубой крыши на доме местного жителя. Хозяин дома пояснил, что это всего лишь автомобильные тенты на время ремонта и это никак не связано с поддержкой ВСУ. Одни собственнику жилья поверили, другие же обещали поджечь дом и избить мужчину.