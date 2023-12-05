Дед Мороз-рокер и трезвая Снегурка: что предлагают белгородские новогодние аниматоры

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Подарить новогоднее настроение детям, себе или коллегам достаточно легко — один телефонный звонок, и к вам в гости приедут «самые настоящие» Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Во сколько обойдётся такой праздник и что предлагают аниматоры за эту цену в Белгороде — узнала журналистка Бел.Ру.
Ценовой диапазон на услуги аниматоров «Дед Мороз и Снегурочка» — от 500 до 6000 рублей. Но если открыть сами объявления, то цены на поздравления от новогодних волшебников могут дойти и до 10 тысяч рублей.
Что же предлагают за самую низкую цену? Это, как оказалось, своего рода кликбейт. В 2023 году за 500 рублей Дед Мороз и Снегурочка могут освоить для вас чудеса техники и записать видеопоздравление ребёнку, а также пообщаться с ним по видеосвязи. А вот получасовая программа на дому по таким объявлениям уже будет стоить от 3000 рублей.
Самые дешёвые выезды на место начинаются от 1000 рублей. За эту цену предлагают поздравления на дому, на улице, в детском саду и школе, на корпоративе и даже под бой курантов. Но в таком случае праздник продлится не больше 15 минут. А ещё к этой тысяче (не исключаем, что вполне неожиданно) может прибавиться прайс за каждую отдельную услугу — световое шоу, мыльные пузыри, костюмированная анимация.
Среди необычных объявлений за 1000 рублей нам попался «полностью укомплектованный Дедушка Мороз». Только в комплектацию, видимо, не входит хорошее настроение. Или это разновидность услуги для тех детей, которые в уходящем году вели себя плохо?
Другой «дедушка» готов, судя по всему, приехать к вам в любое время года. Или же он решил не заморачиваться и прикрепил фотографии из своего летнего отпуска. Жаль, что в прайсе не прописано, сколько стоит рыбалка с Дедом Морозом.
Краткость — сестра таланта. За 1,5 тысячи рублей вас поздравят уже в самом объявлении.
Не менее загадочную услугу предлагает кот, который вылезет из мешка за 3,2 тысячи рублей.
Панк-рок жив! Поздравление от Деда Мороза «Рокера» можно заказать за 3500 рублей. Услуга доступна только для взрослых и, как пишет автор объявления, «шквал эмоций гарантирован».
В целом, цена на услуги новогодних аниматоров зависит от целей — как правило, на корпоративы вызвать Деда Мороза и Снегурку может быть в несколько раз дороже, чем на дом. Но самые дорогие поздравления от сказочных героев — в новогоднюю ночь. Чтобы «дедушка» с «внучкой» пришли к вам ровно в полночь, придётся заплатить от 8 до 10 тысяч рублей.
Чтобы заработать на новогодних чудесах, «деду» и «снегурке» нужно обязательно вызвать доверие у потенциального заказчика, особенно, если родители хотят сделать праздник своим детям. И в этом плане аниматоры, конечно, тоже покреативили.
Например в объявлении «от 500 рублей» прикрепили фотографию актёрского образования.
В объявлении от 2000 рублей обещают, что Дед Мороз будет не только с педагогическим образованием, но и достаточно величественный — ростом 184 см, чтобы точно не перепутали с эльфом. А ещё он умеет играть на баяне.
Отдельным критерием, который любят указывать в объявлениях разных ценовых категорий — трезвый Дед Мороз. А где-то и Снегурочка вместе с ним не только не выпивает, но и не курит. За последнее, конечно, стоит отдать 4,5 тысячи.
Нередко в списке преимуществ аниматоров — выглядят «дорого-богато». К слову «костюм» в объявлениях приписывают разнообразные прилагательные: «Шикарные костюмы c драгоценными камнями боярского покроя», «Костюмы премиум», «Расшитые богатые костюмы».
И, конечно, важен уровень погружения в сказку. У кого-то голос, у кого-то и возраст обязательно будет подходящим: «Наши Дедушки имеют убедительный вид и соответствующий голоc, что делает образ реальным»; «Мы полностью соответствуем своим образам, как по костюмам, так и по речи, и по поведению»; «Нашa Снегурочкa похожa на внучку, a Дед Мороз опытный актёp». А некоторым аниматорам просто достаточно быть «поющими и добрющими».