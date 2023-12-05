Дед Мороз-рокер и трезвая Снегурка: что предлагают белгородские новогодние аниматоры

Что же предлагают за самую низкую цену? Это, как оказалось, своего рода кликбейт. В 2023 году за 500 рублей Дед Мороз и Снегурочка могут освоить для вас чудеса техники и записать видеопоздравление ребёнку, а также пообщаться с ним по видеосвязи. А вот получасовая программа на дому по таким объявлениям уже будет стоить от 3000 рублей.