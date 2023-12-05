Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Деды Морозы

Дед Мороз-рокер и трезвая Снегурка: что предлагают белгородские новогодние аниматоры

5 декабря 2023, 07:12
Фото: 1MI
Деды Морозы

Белгородцам приезд Деда Мороза обойдётся до 10 тысяч рублей

Что за праздник к вам придёт, если вы решите заказать Деда Мороза и Снегурочку? Бел.Ру просмотрели объявления с услугами новогодних аниматоров для корпоративов и на дом и готовы вам об этом рассказать.

Подарить новогоднее настроение детям, себе или коллегам достаточно легко — один телефонный звонок, и к вам в гости приедут «самые настоящие» Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Во сколько обойдётся такой праздник и что предлагают аниматоры за эту цену в Белгороде — узнала журналистка Бел.Ру.

А что есть за 500?

Ценовой диапазон на услуги аниматоров «Дед Мороз и Снегурочка» — от 500 до 6000 рублей. Но если открыть сами объявления, то цены на поздравления от новогодних волшебников могут дойти и до 10 тысяч рублей.

Что же предлагают за самую низкую цену? Это, как оказалось, своего рода кликбейт. В 2023 году за 500 рублей Дед Мороз и Снегурочка могут освоить для вас чудеса техники и записать видеопоздравление ребёнку, а также пообщаться с ним по видеосвязи. А вот получасовая программа на дому по таким объявлениям уже будет стоить от 3000 рублей.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Самые дешёвые выезды на место начинаются от 1000 рублей. За эту цену предлагают поздравления на дому, на улице, в детском саду и школе, на корпоративе и даже под бой курантов. Но в таком случае праздник продлится не больше 15 минут. А ещё к этой тысяче (не исключаем, что вполне неожиданно) может прибавиться прайс за каждую отдельную услугу — световое шоу, мыльные пузыри, костюмированная анимация.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Среди необычных объявлений за 1000 рублей нам попался «полностью укомплектованный Дедушка Мороз». Только в комплектацию, видимо, не входит хорошее настроение. Или это разновидность услуги для тех детей, которые в уходящем году вели себя плохо?

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Другой «дедушка» готов, судя по всему, приехать к вам в любое время года. Или же он решил не заморачиваться и прикрепил фотографии из своего летнего отпуска. Жаль, что в прайсе не прописано, сколько стоит рыбалка с Дедом Морозом.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Краткость — сестра таланта. За 1,5 тысячи рублей вас поздравят уже в самом объявлении.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Не менее загадочную услугу предлагает кот, который вылезет из мешка за 3,2 тысячи рублей.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Панк-рок жив! Поздравление от Деда Мороза «Рокера» можно заказать за 3500 рублей. Услуга доступна только для взрослых и, как пишет автор объявления, «шквал эмоций гарантирован».

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

В целом, цена на услуги новогодних аниматоров зависит от целей — как правило, на корпоративы вызвать Деда Мороза и Снегурку может быть в несколько раз дороже, чем на дом. Но самые дорогие поздравления от сказочных героев — в новогоднюю ночь. Чтобы «дедушка» с «внучкой» пришли к вам ровно в полночь, придётся заплатить от 8 до 10 тысяч рублей.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Не пьют и выглядят богато

Чтобы заработать на новогодних чудесах, «деду» и «снегурке» нужно обязательно вызвать доверие у потенциального заказчика, особенно, если родители хотят сделать праздник своим детям. И в этом плане аниматоры, конечно, тоже покреативили.

Например в объявлении «от 500 рублей» прикрепили фотографию актёрского образования.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

В объявлении от 2000 рублей обещают, что Дед Мороз будет не только с педагогическим образованием, но и достаточно величественный — ростом 184 см, чтобы точно не перепутали с эльфом. А ещё он умеет играть на баяне.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Отдельным критерием, который любят указывать в объявлениях разных ценовых категорий — трезвый Дед Мороз. А где-то и Снегурочка вместе с ним не только не выпивает, но и не курит. За последнее, конечно, стоит отдать 4,5 тысячи.

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

Нередко в списке преимуществ аниматоров — выглядят «дорого-богато». К слову «костюм» в объявлениях приписывают разнообразные прилагательные: «Шикарные костюмы c драгоценными камнями боярского покроя», «Костюмы премиум», «Расшитые богатые костюмы».

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito

И, конечно, важен уровень погружения в сказку. У кого-то голос, у кого-то и возраст обязательно будет подходящим: «Наши Дедушки имеют убедительный вид и соответствующий голоc, что делает образ реальным»; «Мы полностью соответствуем своим образам, как по костюмам, так и по речи, и по поведению»; «Нашa Снегурочкa похожa на внучку, a Дед Мороз опытный актёp». А некоторым аниматорам просто достаточно быть «поющими и добрющими».

Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в БелгородеДед Мороз в Белгороде
Дед Мороз в Белгороде
Фото: Avito
Читайте также:
От якутяночки до костюма газеты: во что нарядить ребёнка на новогодний утренникПервым поздравит Дед Мороз: Гладков рассказал, как будут праздновать юбилей областиХорошей зимы и подарков побольше: белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рождения
#Белгородская область#Дед мороз#Снегурочка#Праздник#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Новогодние аниматоры#Трезвый Дед Мороз
Подпишитесь
В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
Сегодня, 10:42
Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
Сегодня, 12:00
Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 12:27
Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей
Сегодня, 09:56
Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде
Сегодня, 11:55
Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд
Сегодня, 10:35