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2024
Смогут ли белгородские дети остаться в лагерях за пределами региона до 1 июля?
17 мая, 08:45
«НАТОвские герои» против Бабы Яги: что думают белгородцы о костюмах аниматоров
11 апреля, 09:18
2023
Владельцы дома на Маяковского должны принять решение о новом жилье до конца года
27 ноября 2023, 06:47
В период СВО в Белгороде к покупке доступны в три раза больше квартир, чем в пандемию
22 сентября 2023, 06:58
«Проблема с очистными не исчезла»: Гладков оценил решение белгородцев по Таврово
2 августа 2023, 06:45
Воронеж обошёл Белгород по числу продаваемой коммерческой недвижимости
14 апреля 2023, 14:11
Белгород обошёл соседние города Черноземья по числу продаваемых домов
14 апреля 2023, 08:34
Жители Белгорода смогут предложить свои идеи для проведения спортивных мероприятий
10 февраля 2023, 14:49
В Белгороде стало больше предложений по аренде коммерческой недвижимости
12 января 2023, 14:08
2022
Белгородцы могут высказать свои идеи по благоустройству парка Победы до 7 июля
Свои замечания и предложения горожане смогут присылать до 7 июля. Инициативы рассмотрит архитектурно-градостроительный совет региона.
30 июня 2022, 14:45

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