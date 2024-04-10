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Мясо

Белгородские мясо, корма и кишечное сырьё увозят в Грузию, Латвию, Китай и Нидерланды

10 апреля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Мясо

Большую часть белгородской продукции отправляют в Китай

Стало известно, сколько тонн белгородской продукции экспортируют в другие страны. За последний год количество продаваемой другим странам продукции значительно выросло. Большую часть свинины и кормовых добавок увозят в Китай, сообщили в межрегиональном Россельхознадзоре.

За первый квартал 2024 года из Белгородской области экспортировали 2542 партии животноводческой продукции — это 126 тыс. тонн. За год количество экспортируемой продукции значительно выросло, так как за аналогичный период 2023 года экспорту подлежали только 1736 партий, то есть 62,9 тыс. тонн.

Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. 2191 партию (118,8 тыс. тонн) доставили в Китай, Грузию, Нидерланды, Латвию, Узбекистан, Азербайджан. Из этого количества 6,5 тыс. тонн уехало в Китай.

Второе место по экспорту занимают мясо птицы и свинина. 85 партий (2,3 тыс. тонн) доставили в Китай, Гонконг, Вьетнам, Сербию. Белгородская область первая после снятия временных ограничений отправила в Китай 27 тонн субпродуктов из свинины. До конца года это количество планируют увеличить до 10 тыс. тонн.

Из области также экспортируют молочную продукцию, кишечное сырьё и технический жир.

Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей
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#Белгородская область#Экономика#Продукция#Новости Белгорода#Экспорт#Белгород#Александра Склярова
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