Белгородские мясо, корма и кишечное сырьё увозят в Грузию, Латвию, Китай и Нидерланды

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
За первый квартал 2024 года из Белгородской области экспортировали 2542 партии животноводческой продукции — это 126 тыс. тонн. За год количество экспортируемой продукции значительно выросло, так как за аналогичный период 2023 года экспорту подлежали только 1736 партий, то есть 62,9 тыс. тонн.
Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. 2191 партию (118,8 тыс. тонн) доставили в Китай, Грузию, Нидерланды, Латвию, Узбекистан, Азербайджан. Из этого количества 6,5 тыс. тонн уехало в Китай.
Второе место по экспорту занимают мясо птицы и свинина. 85 партий (2,3 тыс. тонн) доставили в Китай, Гонконг, Вьетнам, Сербию. Белгородская область первая после снятия временных ограничений отправила в Китай 27 тонн субпродуктов из свинины. До конца года это количество планируют увеличить до 10 тыс. тонн.
Из области также экспортируют молочную продукцию, кишечное сырьё и технический жир.