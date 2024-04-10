Белгородские мясо, корма и кишечное сырьё увозят в Грузию, Латвию, Китай и Нидерланды

За первый квартал 2024 года из Белгородской области экспортировали 2542 партии животноводческой продукции — это 126 тыс. тонн. За год количество экспортируемой продукции значительно выросло, так как за аналогичный период 2023 года экспорту подлежали только 1736 партий, то есть 62,9 тыс. тонн.