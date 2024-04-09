Почему в Белгородской области было громко? Ответили в Минобороны РФ

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Сегодня, 9 апреля, над территорией Белгородской области система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата. Воздушные цели уничтожили около 15:30, отметили в Минобороны РФ.
В 16:00 над регионом сбили ещё два украинских беспилотника.
В ведомстве не уточнили, над какими именно районами сбиты БПЛА. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.
Отметим, что в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Графовка Краснояружского района. Дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи. Пострадавших нет.