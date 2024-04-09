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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Беспилотник

Почему в Белгородской области было громко? Ответили в Минобороны РФ

9 апреля 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника

Об уничтожении украинских беспилотников сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. О последствиях на земле ничего не известно.

Сегодня, 9 апреля, над территорией Белгородской области система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата. Воздушные цели уничтожили около 15:30, отметили в Минобороны РФ.

В 16:00 над регионом сбили ещё два украинских беспилотника.

В ведомстве не уточнили, над какими именно районами сбиты БПЛА. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.

Отметим, что в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Графовка Краснояружского района. Дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи. Пострадавших нет.

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Александра Склярова#БПЛА
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