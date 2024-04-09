Глава оборонного комитета Госдумы рассказал, будет ли мобилизация в мае

По словам Картаполова, в России мобилизации в мае не будет «ни при каких условиях». Это пройденный этап. Председатель комитета Госдумы по обороне добавил, что существующая система комплектования Вооружённых сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО.