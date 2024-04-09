Глава оборонного комитета Госдумы рассказал, будет ли мобилизация в мае

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По словам Картаполова, в России мобилизации в мае не будет «ни при каких условиях». Это пройденный этап. Председатель комитета Госдумы по обороне добавил, что существующая система комплектования Вооружённых сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО.
Картаполов также отметил, что начала войны с НАТО не планируется, добавив:
«Это они (страны НАТО — прим.ред.) рассказывают о том, что не дадут нам победить, но это их проблемы. Мы все сделаем в штатной численности Вооружённых сил».
Напомним, ранее в Сети появился фейковый «приказа Шойгу о дополнительной мобилизации». Мероприятия якобы должны были состояться после президентских выборов.