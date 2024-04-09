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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Глава оборонного комитета Госдумы рассказал, будет ли мобилизация в мае

Глава оборонного комитета Госдумы рассказал, будет ли мобилизация в мае

9 апреля 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью RTVI отметил, что мобилизация — это пройденный этап. Также он сообщил, планируется ли начало войны с НАТО.
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Госдума

По словам Картаполова, в России мобилизации в мае не будет «ни при каких условиях». Это пройденный этап. Председатель комитета Госдумы по обороне добавил, что существующая система комплектования Вооружённых сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО.

Картаполов также отметил, что начала войны с НАТО не планируется, добавив:

«Это они (страны НАТО — прим.ред.) рассказывают о том, что не дадут нам победить, но это их проблемы. Мы все сделаем в штатной численности Вооружённых сил».

Напомним, ранее в Сети появился фейковый «приказа Шойгу о дополнительной мобилизации». Мероприятия якобы должны были состояться после президентских выборов.

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#Белгородская область#Госдума#Война#Шойгу#Белгород#Кристина Семенчук#Мобилизация#Президентские выборы#Вооруженные силы#Оборона#Андрей Картаполов
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