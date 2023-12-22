Погиб через год после начала мобилизации: в центре Белгорода почтили память сержанта

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Ян Викторович Прешпективный родился 4 июня 1989 года. Погиб военнослужащий 21 сентября 2023 года — Яну было 34 года.
Сержанта наградили орденом Мужества — посмертно.
Из социальных сетей удалось узнать, что у Яна осталась жена и, вероятно, ребёнок. Мужчина ранее был связанным с военными, а в качестве места работы он указывал МЧС России. Попал ли Прешпективный в зону СВО как контрактник или как мобилизованный — неизвестно.
Отметим, что первые баннеры с погибшими на Украине военнослужащим появились в центре Белгорода прошлой зимой. Как Бел.Ру сообщили в мэрии, на них попали:
Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года, а также старший лейтенант Александр Служенко, чья жизнь оборвалась 17 февраля 2023 года. Возле БГТУ им. Шухова заметили этой осенью баннер с рядовым по имени Артём Солоха: молодой человек погиб 27 февраля 2022 года, практически сразу после начала СВО.