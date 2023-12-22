Погиб через год после начала мобилизации: в центре Белгорода почтили память сержанта

Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года, а также старший лейтенант Александр Служенко, чья жизнь оборвалась 17 февраля 2023 года. Возле БГТУ им. Шухова заметили этой осенью баннер с рядовым по имени Артём Солоха: молодой человек погиб 27 февраля 2022 года, практически сразу после начала СВО.