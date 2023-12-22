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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода

Погиб через год после начала мобилизации: в центре Белгорода почтили память сержанта

22 декабря 2023, 10:03
Фото: Bel.ru

Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода

Баннер с погибшим 21 сентября 2023 года сержантом Яном Прешпективным появился на улице 50-летия Белгородской области. Умер молодой человек ровно через год после объявления частичной мобилизации.

Ян Викторович Прешпективный родился 4 июня 1989 года. Погиб военнослужащий 21 сентября 2023 года — Яну было 34 года.

Сержанта наградили орденом Мужества — посмертно.

Из социальных сетей удалось узнать, что у Яна осталась жена и, вероятно, ребёнок. Мужчина ранее был связанным с военными, а в качестве места работы он указывал МЧС России. Попал ли Прешпективный в зону СВО как контрактник или как мобилизованный — неизвестно.

Отметим, что первые баннеры с погибшими на Украине военнослужащим появились в центре Белгорода прошлой зимой. Как Бел.Ру сообщили в мэрии, на них попали:

  1. Бекетов Дмитрий: его фото попало на два ситиборда и пять пилларсов;
  2. Горобец Алексей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  3. Жаворонков Владислав: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  4. Коваль Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  5. Панченко Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  6. Шакиров Роман: на один пилларс и одну афишную тумбу.

Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года, а также старший лейтенант Александр Служенко, чья жизнь оборвалась 17 февраля 2023 года. Возле БГТУ им. Шухова заметили этой осенью баннер с рядовым по имени Артём Солоха: молодой человек погиб 27 февраля 2022 года, практически сразу после начала СВО.

Погиб сразу после начала СВО: фото ещё одного военного попало на баннеры Белгорода
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