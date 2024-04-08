В Белгородской области представили нового начальника молодёжного управления

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Владислав Дурнев стал начальником управления по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа. В 2022 году он начал работать в муниципалитете в должности главного специалиста.
В ноябре 2022 года его повысили до заместителя начальника управления. Дурнев координировал реализацию различных программ, включая федеральный проект «Пушкинская карта».
Раннее стало известно, что у губернатора Вячеслава Гладкова появился новый советник по вопросам безопасности. Сергей Дядькин — бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы».