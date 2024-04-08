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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Владислав Дурнев стал начальником управления по делам молодёжи в Старом Осколе

В Белгородской области представили нового начальника молодёжного управления

8 апреля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney

Владислав Дурнев стал начальником управления по делам молодёжи в Старом Осколе

Ранее он занимал должность заместителя начальника. Дурнев координировал различные программы на территории округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Владислав Дурнев стал начальником управления по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа. В 2022 году он начал работать в муниципалитете в должности главного специалиста.

В ноябре 2022 года его повысили до заместителя начальника управления. Дурнев координировал реализацию различных программ, включая федеральный проект «Пушкинская карта».

Раннее стало известно, что у губернатора Вячеслава Гладкова появился новый советник по вопросам безопасности. Сергей Дядькин — бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы».

Владислав ДурневВладислав Дурнев
Владислав Дурнев
Фото: «9 Канал»
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Назначение#Новости Старого Оскола#Управление по делам молодёжи#Маргарита Водолажская#Владислав Дурнев
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