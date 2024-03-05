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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:31

Андрей Дмитриев

Экс-начальник белгородской колонии получил высокую должность в Воронежской области

5 марта 2024, 13:29
Фото: «Воронеж.News»
Андрей Дмитриев

Белгородец стал замглавы воронежского УФСИН

Новым заместителем главы воронежского управления Федеральной службы исполнения наказаний стал Андрей Дмитриев. Ранее он работал в белгородской колонии, пишет «Абирег».

Бывший начальник белгородской колонии Андрей Дмитриев занял высокий пост в системе ФСИН России по Воронежской области.

О назначении стало известно от пресс-службы ведомства: полковника внутренней службы назначали новым первым замглавы управления. Должность он занял 28 февраля. Белгородец будет не только курировать надзор, но и оперативно-разыскную деятельность, спецучёт и пожарную безопасность.

Известно, что с августа 2017 года Дмитриев работал начальником исправительной колонии № 7 в Валуйках. С прежнего места работы белгородец уволился в феврале, после чего перевёлся в Воронеж.

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#Общество#Белгородская область#Назначение#Новости Белгорода#Черноземье#Фсин#Белгород#Воронежская область#Александра Склярова
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