Экс-начальник белгородской колонии получил высокую должность в Воронежской области

О назначении стало известно от пресс-службы ведомства: полковника внутренней службы назначали новым первым замглавы управления. Должность он занял 28 февраля. Белгородец будет не только курировать надзор, но и оперативно-разыскную деятельность, спецучёт и пожарную безопасность.