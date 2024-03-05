Экс-начальник белгородской колонии получил высокую должность в Воронежской области

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Бывший начальник белгородской колонии Андрей Дмитриев занял высокий пост в системе ФСИН России по Воронежской области.
О назначении стало известно от пресс-службы ведомства: полковника внутренней службы назначали новым первым замглавы управления. Должность он занял 28 февраля. Белгородец будет не только курировать надзор, но и оперативно-разыскную деятельность, спецучёт и пожарную безопасность.
Известно, что с августа 2017 года Дмитриев работал начальником исправительной колонии № 7 в Валуйках. С прежнего места работы белгородец уволился в феврале, после чего перевёлся в Воронеж.