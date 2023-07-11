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Новый исправительный центр ФСИН на 170 мужчин открыли в Белгородской области

11 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Участок открыли в Ракитянском районе. Рассчитан центр на 170 мужчин, осуждённых к принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В Ракитянском районе заработал новый исправительный центр для осуждённых. Открытие состоялось 10 июля.

Новый участок рассчитан на 170 мужчин, осуждённых к принудительным работам. Здесь созданы необходимые условия для проживания осуждённых и для трудовой деятельности сотрудников УФСИН.

В здании расположились административные и жилые помещения, помещение для содержания нарушителей, комната приготовления и приёма пищи, постирочная, сушильная, комнаты воспитательной работы и проведения религиозных обрядов.

Осуждённые, отбывающие наказание в исправительном центре, будут трудоустроены на предприятии «Белгранкорм», на базе которого открыт участок.

В Белгородской области уже функционируют ИЦ-1 в Алексеевке на 50 человек и участок № 1 ИЦ-1 в Яковлевском горокруге на 200 человек.

Ранее сообщалось, что территорию исправительного центра №1 в Яковлевском горокруге планируют расширить. Количество мест в нём хотят увеличить до 400.

Исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых
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#Таисия Некрасова#Фсин#Исправительный центр#Белгородская область#Ракитянский район#Алексеевка#Яковлевский горокруг#Осуждённые#Принудительные работы#Общество
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