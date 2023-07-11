Новый исправительный центр ФСИН на 170 мужчин открыли в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Ракитянском районе заработал новый исправительный центр для осуждённых. Открытие состоялось 10 июля.
Новый участок рассчитан на 170 мужчин, осуждённых к принудительным работам. Здесь созданы необходимые условия для проживания осуждённых и для трудовой деятельности сотрудников УФСИН.
В здании расположились административные и жилые помещения, помещение для содержания нарушителей, комната приготовления и приёма пищи, постирочная, сушильная, комнаты воспитательной работы и проведения религиозных обрядов.
Осуждённые, отбывающие наказание в исправительном центре, будут трудоустроены на предприятии «Белгранкорм», на базе которого открыт участок.
В Белгородской области уже функционируют ИЦ-1 в Алексеевке на 50 человек и участок № 1 ИЦ-1 в Яковлевском горокруге на 200 человек.
Ранее сообщалось, что территорию исправительного центра №1 в Яковлевском горокруге планируют расширить. Количество мест в нём хотят увеличить до 400.