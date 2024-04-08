Гладков: СЭЗ в Белгородской области может появиться до 15 мая

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
До конца недели глава региона поручил провести совместное совещание с представителями бизнеса Шебекинского округа.
Мы понимаем все те нормы, которые будут отражены в законодательстве. Их необходимо уже сейчас довести до бизнесменов: порядок формирования, возможности режима свободной экономической зоны для бизнеса. Важно, чтобы те предприятия, которые будут готовы использовать этот механизм поддержки, начали подготовку своей документации и сами заявки. У нас есть поручение президента РФ до 15 мая создать особую экономическую зону, поэтому нам необходимо организовать все процессы так, чтобы ускорить эту работу.
Вячеслав Гладков
Федеральная поддержка при создании свободной экономической зоны будет точечной: в первую очередь помощь получат пострадавшие при обстрелах предприятия и новые производства.
Но ни в коем случае действующие предприятия не должны сокращать налоговые платежи, поэтому мы не должны получить проблемы, которые нам точно не нужны. Если мы не будем контролировать процесс, мы получим обратный эффект, связанный со снижением налоговых поступлений.
Вячеслав Гладков
Кроме того, СЭЗ позволит создать дополнительные возможности для предпринимателей: льготы по налогам и страховым взносам, особую таможенную зону, дополнительные внешние инвестиции.
Утвердить законопроект в Госдуме планируют до конца весенней сессии. Для этого правительство РФ внесёт корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о СЭЗ.
Благодаря этой зоне в регионе на протяжении 10 лет не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, будет предоставлена скидка по платежам в бюджет региона, предпринимателей на три года освободят от уплаты земельного налога, для них установят единые пониженные тарифы страховых взносов. Таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.
Напомним, что поручение по созданию свободной экономической зоны в Белгородской области в конце 2023 года дал президент России Владимир Путин.