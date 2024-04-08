Гладков: СЭЗ в Белгородской области может появиться до 15 мая

Благодаря этой зоне в регионе на протяжении 10 лет не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, будет предоставлена скидка по платежам в бюджет региона, предпринимателей на три года освободят от уплаты земельного налога, для них установят единые пониженные тарифы страховых взносов. Таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.