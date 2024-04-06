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Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность.

Ещё одна ракетная опасность? Что произошло в Белгороде

6 апреля 2024, 19:08
Фото: Bel.ru

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность.

В городе снова завыли сирены, но ПВО включаться в работу не пришлось.

Примерно в 21:35 6 апреля в Белгороде и в Белгородском районе дали сигнал ракетной опасности. Завыли сирены, жители получили уведомления с просьбой остаться дома и не подходить к окнам.

Но обстрела столицы региона со стороны Украины в этот раз не последовало. Поступала неподтверждённая на момент публикации информация, что ВСУ атаковали из РСЗО окраины Шебекинского округа. О последствиях не сообщалось.

Утром субботы Белгород обстреляли после перерывы в несколько дней. Пострадавших не было, повреждения получили дома, гражданскиеи коммерческие объекты.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность
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