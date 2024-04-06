Ещё одна ракетная опасность? Что произошло в Белгороде

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Примерно в 21:35 6 апреля в Белгороде и в Белгородском районе дали сигнал ракетной опасности. Завыли сирены, жители получили уведомления с просьбой остаться дома и не подходить к окнам.
Но обстрела столицы региона со стороны Украины в этот раз не последовало. Поступала неподтверждённая на момент публикации информация, что ВСУ атаковали из РСЗО окраины Шебекинского округа. О последствиях не сообщалось.
Утром субботы Белгород обстреляли после перерывы в несколько дней. Пострадавших не было, повреждения получили дома, гражданскиеи коммерческие объекты.