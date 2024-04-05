Защищающие от обстрелов конструкции появятся у «Пятёрочек»

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Жительница Белгородского района поинтересовалась у главы муниципалитета Анны Куташовой, будут ли в ближайшее время устанавливать укрытия у торгового центра «Башня» и магазина «Магнит».
Глава района заявила, что с предприятиями и торговыми объектами уже обсудили установку защитных конструкций вблизи их точек. Так, около магазинов «Пятёрочка» блоки начнут появляться уже на следующей неделе: их привезут из Воронежа.
Что касается торгового центра «Башня» и магазинов «Магнит», посмотрим уже по ситуации. Возьмём в работу.
Анна Куташова
Напомним, что в Белгородской области продолжается установка защитных конструкций. На сегодняшний день только в Белгороде установлено 343 укрытия, 11 из них находятся на территории школ. Ещё 225 остановок укреплены бетонными блоками.