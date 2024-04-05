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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Укрытие

Защищающие от обстрелов конструкции появятся у «Пятёрочек»

5 апреля 2024, 12:04
Фото: Bel.ru
Укрытие

Возле сетевых магазинов под Белгородом установят укрытия

Защитные конструкции начнут устанавливать предприятия и торговые объекты. На следующей недели блоки появятся у магазинов «Пятёрочка». Такие же меры вскоре коснутся и супермаркетов «Магнит». Подробности сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.
Сюжет
Укрытия

Жительница Белгородского района поинтересовалась у главы муниципалитета Анны Куташовой, будут ли в ближайшее время устанавливать укрытия у торгового центра «Башня» и магазина «Магнит».

Глава района заявила, что с предприятиями и торговыми объектами уже обсудили установку защитных конструкций вблизи их точек. Так, около магазинов «Пятёрочка» блоки начнут появляться уже на следующей неделе: их привезут из Воронежа.

Что касается торгового центра «Башня» и магазинов «Магнит», посмотрим уже по ситуации. Возьмём в работу.
Анна Куташова

Напомним, что в Белгородской области продолжается установка защитных конструкций. На сегодняшний день только в Белгороде установлено 343 укрытия, 11 из них находятся на территории школ. Ещё 225 остановок укреплены бетонными блоками.

Число модульных укрытий в Белгороде увеличилось до 343
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Магазины#Белгород#Магнит#Пятерочка#Анна Куташова#Александра Склярова#Укрытия
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