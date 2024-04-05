Будет жарко: к чему готовиться белгородцам в первой декаде апреля

Синоптики также рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха в апреле в Белгороде зарегистрировали 1-го числа в 1952 году. Тогда столбик термометра показал 14,6 градуса мороза. А теплее всего было 29 и 30 апреля 2012 года, когда воздух прогрелся до 28,8 градуса тепла.