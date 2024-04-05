Будет жарко: к чему готовиться белгородцам в первой декаде апреля

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По прогнозам синоптиков, в апреле в Белгородской области среднемесячная температура ожидается на 1,3 градуса выше нормы. Среднедекадная температура воздуха за первую десятидневку апреля прогнозируется на 6 градусов выше средних многолетних значений. Что касается осадков, в апреле ожидается 85% от месячной нормы.
Синоптики также рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха в апреле в Белгороде зарегистрировали 1-го числа в 1952 году. Тогда столбик термометра показал 14,6 градуса мороза. А теплее всего было 29 и 30 апреля 2012 года, когда воздух прогрелся до 28,8 градуса тепла.
Минимальное месячное количество осадков в апреле в Белгороде выпало в 2009 году — 3,9 мм. А максимальное — во втором месяце весны 1947 года (98,7 мм).